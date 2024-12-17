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美系IC設計大廠博通連日走高，也讓AI特殊應用IC（ASIC）題材討論火熱，其中美系外資最新表示，世芯-KY為在大中華半導體族群的首選個股，目標價從3800元上調到3988元，維持「優於大盤」評等，激勵世芯-KY亮燈漲停來到3320元。美系IC設計大廠博通預期，明年第一季人工智慧產品的銷售額將成長65%。博通看好客製化AI晶片及網路通訊晶片的強勁需求，預期台灣相關的7家廠商將受惠，包括台積電、日月光投控、京元電、立積、智邦、眾達，以及高階封裝測試訊芯。博通執行長 （CEO） 陳福陽表示，到2027財年，為資料中心營運商設計的人工智慧組件的潛在市場將高達900億美元，是當前市場規模的4倍多。此外，公司目前正與三個「超級大客戶」共同開發AI晶片，每個客戶預計將部署數百萬個AI晶片。他估計，到2027年，AI晶片的需求規模將有機會達到600億至900億美元。此外，有美系最新報告看好AI ASIC 2.0時代來臨，按讚台積電、聯發科及世芯-KY，維持「優於大盤」評等，並且調高目標價。美系外資認為，在全球雲端AI半導體市場中，包括輝達的GPU或雲端服務供應商（CSP）的ASIC，都將受惠於全球AI資本支出的擴張；預估AI ASIC的潛在總規模（TAM）將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。美系外資表示，世芯-KY及聯發科將從較低的基期擴大市占率，台積電則將受惠於AI晶片設計競爭加劇；世芯-KY成為美系外資在大中華半導體族群的首選個股，目標價從3800元上調到3988元。在今年第三季，世芯-KY受惠於北美大客戶AI ASIC N7量產動能，以及另一北美IDM N5 AI加速器於第二季底進入量產，單季營收達148.26億元，季增9.16%，稅後EPS為22.27元。公司在高效能運算（HPC）領域表現出色，該領域貢獻營收占比高達97%，其餘營收來自利基型應用（2%）及其他小型市場。毛利率方面，儘管北美大客戶具議價能力使案子毛利率偏低，但高毛利率的NRE專案營收占比提升至20%，推升第三季毛利率至19.46%。展望未來，世芯-KY於2025年可能因北美主要客戶產品世代交替及訂單不確定性，成長力道放緩，但2026年有望迎來強勁增長。驅動成長的關鍵包括北美大客戶推出新世代產品（如AWS採用N3製程的Trainium 3）、N5 AI ASIC持續量產、中國N5 ADAS晶片量產貢獻，以及新CSP大客戶加入，為公司未來營運注入更多成長動能。也因此ASIC相關概念股今日走強，尤其是世芯-KY更加強勁，以3180元開出，隨後在買單挹注下衝上漲停價3320元，創下4月3日以來、也就是超過8個月以來新高紀錄。