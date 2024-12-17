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▲統神今年8月開始為了拳上展開魔鬼訓練，據悉他一天只吃一餐，餓的時候就吃蛋，一周練拳4天、每次2小時起跳，還會額外到健身房鍛鍊體力。（圖／取自統神臉書）

▲▼以8月中旬拳上開戰記者會來做對比，統神12月初再次出席拳上記者會，身形已經明顯縮小一圈，不僅招牌啤酒肚、雙下巴消失，下顎線也逐漸清晰。（圖／NOWnews攝影中心）

▲《拳上2024》將在12月21日於台北小巨蛋展開，「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓對決最受矚目。（圖／《拳上2024》官方提供）

「亞洲統神」張嘉航與網紅「蹦闆」呂育銓的《拳上2024》比賽，即將在本週六（21日）開打。統神今年8月中旬開始，為了比賽積極瘦身、訓練，在賽事前夕已從130公斤瘦到剩99公斤，不僅招牌啤酒肚消失，就連下顎線都逐漸清晰，和過去圓潤的身形比起來差超多，同角度的驚人對比照也隨之曝光。統神昨（16）日再度直播抱怨，原本和蹦闆講好一人減重、一人增重，盡量在打拳上比賽時同量級，沒想到蹦闆沒有吃胖，近期才在喊賽事不公平，還突然說要大拳套，讓他相當不滿。統神今年8月開始為了拳上展開魔鬼訓練，據悉他一天只吃一餐，餓的時候就吃蛋，一周練拳4天、每次2小時起跳，還會額外到健身房鍛鍊體力，實際比對統神瘦身前後的模樣，，比起先前圓潤的臉蛋差異甚大，減重效果相當有成。以8月中旬拳上開戰記者會來做對比，統神12月初再次出席拳上記者會，身形已經明顯縮小一圈。對此，PTT網友全驚呼，「這瘦子是誰阿」、「歷盡滄桑的帥哥」、「不得不稱讚他的毅力」、「肚子那顆籃球真的不見了」、「想看肌肉男統神，體脂10%的，加油」。《拳上2024》主辦方近日宣布，統神、蹦闆將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則。WBC羽量級腰帶爭奪戰台灣選手吳沛儀將會在當晚出場，她直言：「每回合3分鐘是非常硬的賽程，統神、蹦闆決勝關鍵應該是體力。」12／21（六）19:00台北小巨蛋（105台北市松山區南京東路四段2號），官方向《NOWnews》表示，完整資訊確認後，將盡快公布在各大社群。