我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2波冷氣團接力影響，本週最低溫在週三深夜至週四清晨。（圖／中央氣象署）

▲天氣預報顯示，週四台灣水氣較多，許多高山都有下雪的機會。（圖／中央氣象署）

本週2波冷氣團，且北部2000公尺以上高山有下雪機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，，週四高山下雪機率最高，週末有另一波較弱的冷氣團影響；下週四（12/26）觀察到另一道冷空氣，強度不排除達寒流，但時間還早，仍需觀察。黃恩鴻指出，今（17）日白天回暖、陽光露臉，但明天就有一波較強的冷氣團來襲，氣溫一路下滑，影響到週五清晨（12/20），，中部以北空曠地區，清晨則會有10度以下的個位數極端低溫。週四除了冷氣團影響，還有「中層水氣」移入，，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。第一波冷氣團影響到週五清晨，週五白天略微回溫，，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫，不過水氣較少，週末下雪機率比較低。黃恩鴻說明，冬季冷空氣已經越來越明顯南下，，但超過一週的預測不確定性大，實際影響仍有待觀察，不過體感一直偏冷是確定的事。此外，台灣歷年冬季首波寒流抵達時間，，其中2000至2001年冬天、2016至2017年冬天、2018至2019年冬天沒有寒流紀錄；氣象署預估，