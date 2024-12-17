本週2波冷氣團，且北部2000公尺以上高山有下雪機會，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（18）日冷空氣接近「強烈大陸冷氣團」，晚上至週四清晨（12/19）氣溫最低，北台灣普遍只有11至13度，局部地區不到10度，週四高山下雪機率最高，週末有另一波較弱的冷氣團影響；下週四（12/26）觀察到另一道冷空氣，強度不排除達寒流，但時間還早，仍需觀察。
黃恩鴻指出，今（17）日白天回暖、陽光露臉，但明天就有一波較強的冷氣團來襲，氣溫一路下滑，影響到週五清晨（12/20），其中在週三深夜至週四清晨，氣溫將來到本週最低點，中部以北、宜花低溫11至13度，其它地區14至15度，中部以北空曠地區，清晨則會有10度以下的個位數極端低溫。
週四除了冷氣團影響，還有「中層水氣」移入，週四一整天，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會，而北台灣氣溫較低，2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。
第一波冷氣團影響到週五清晨，週五白天略微回溫，週六（12/21）迎接下一波強度較弱的冷氣團，預估最冷的時段在週日深夜至下週一清晨，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫，不過水氣較少，週末下雪機率比較低。
黃恩鴻說明，冬季冷空氣已經越來越明顯南下，較長期的天氣預報觀測到，下週四還有一波較強的冷空氣，現在評估達冷氣團等級，不排除挑戰寒流，但超過一週的預測不確定性大，實際影響仍有待觀察，不過體感一直偏冷是確定的事。
此外，台灣歷年冬季首波寒流抵達時間，一般為12月10日至1月22日之間，平均落在1月1日，其中2000至2001年冬天、2016至2017年冬天、2018至2019年冬天沒有寒流紀錄；氣象署預估，本次冬季可能會有3至5波「寒流」或「接近寒流的冷氣團」出現。
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週四除了冷氣團影響，還有「中層水氣」移入，週四一整天，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會，而北台灣氣溫較低，2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。
第一波冷氣團影響到週五清晨，週五白天略微回溫，週六（12/21）迎接下一波強度較弱的冷氣團，預估最冷的時段在週日深夜至下週一清晨，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫，不過水氣較少，週末下雪機率比較低。
黃恩鴻說明，冬季冷空氣已經越來越明顯南下，較長期的天氣預報觀測到，下週四還有一波較強的冷空氣，現在評估達冷氣團等級，不排除挑戰寒流，但超過一週的預測不確定性大，實際影響仍有待觀察，不過體感一直偏冷是確定的事。
此外，台灣歷年冬季首波寒流抵達時間，一般為12月10日至1月22日之間，平均落在1月1日，其中2000至2001年冬天、2016至2017年冬天、2018至2019年冬天沒有寒流紀錄；氣象署預估，本次冬季可能會有3至5波「寒流」或「接近寒流的冷氣團」出現。