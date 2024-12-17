NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月18日賽程，只有1場比賽進行，焦點之戰為NBA盃冠軍戰，上午8點30分由密爾瓦基公鹿交手奧克拉荷馬雷霆，這是兩隊首度在季中錦標賽冠軍戰交手，這也是雙方本季首度交手，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：公鹿交手雷霆焦點之戰
📍比賽背景
公鹿近況可說十分不佳，近10戰僅拿下2勝、8敗，且這兩勝都是交手弱旅猶他爵士與費城76人拿下，面對波士頓塞爾提克、克理夫蘭騎士、紐約尼克等強隊皆若敗。反觀雷霆近10戰拿下8勝、2敗，目前處於7連勝。
📍數據對比
公鹿本季場均得分113分（聯盟排名第14），雷霆場均得分則是116分％（聯盟排名第6）。
公鹿本季投籃命中率為48.4％（排名聯盟第7），雷霆本季投籃命中率為46.5％（排名聯盟第12）。
📍雙方關鍵球員
公鹿：若團隊防守發揮優異，公鹿並非沒有獲勝的機會，但由於本季Khris Middleton因傷所苦，導致他與Giannis Antetokounmpo和Damian Lillard化學反應不佳，但進攻一直都不是公鹿的問題，本賽季公鹿因為Brook Lopez退化，導致禁區籃板鞏固不佳，也是公鹿常常攻分很多卻拿不下比賽的主因。
雷霆：雷霆主控Shai Gilgeous-Alexander與鋒線Jalen Willisms本季扛起進攻重任，場均得分各能貢獻30.3分與21.7分，在防守端靠著新同學Isaiah Hartenstein，場均能貢獻12.3顆籃板，其中2.1顆為進攻籃板，是雷霆的防守核心。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：公鹿VS雷霆 09:30
愛爾達ELTA.TV：無
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
公鹿近況可說十分不佳，近10戰僅拿下2勝、8敗，且這兩勝都是交手弱旅猶他爵士與費城76人拿下，面對波士頓塞爾提克、克理夫蘭騎士、紐約尼克等強隊皆若敗。反觀雷霆近10戰拿下8勝、2敗，目前處於7連勝。
📍數據對比
公鹿本季場均得分113分（聯盟排名第14），雷霆場均得分則是116分％（聯盟排名第6）。
公鹿本季投籃命中率為48.4％（排名聯盟第7），雷霆本季投籃命中率為46.5％（排名聯盟第12）。
📍雙方關鍵球員
公鹿：若團隊防守發揮優異，公鹿並非沒有獲勝的機會，但由於本季Khris Middleton因傷所苦，導致他與Giannis Antetokounmpo和Damian Lillard化學反應不佳，但進攻一直都不是公鹿的問題，本賽季公鹿因為Brook Lopez退化，導致禁區籃板鞏固不佳，也是公鹿常常攻分很多卻拿不下比賽的主因。
雷霆：雷霆主控Shai Gilgeous-Alexander與鋒線Jalen Willisms本季扛起進攻重任，場均得分各能貢獻30.3分與21.7分，在防守端靠著新同學Isaiah Hartenstein，場均能貢獻12.3顆籃板，其中2.1顆為進攻籃板，是雷霆的防守核心。
🟡NBA2024-25例行賽第12月12日賽程表：
| MATCHUP
| 時間
| Milwaukee
| @ Oklahoma City
|9:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：公鹿VS雷霆 09:30
愛爾達ELTA.TV：無
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。