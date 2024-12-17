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▲今年下載冠軍是《Threads》，反映出使用者在社交互動、日常生活及資訊獲取等需求上的明確趨勢。（圖／記者周淑萍攝）

▲ChatGPT今年拿下第四名。（示意圖／周淑萍攝）

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2024年進入尾聲，Apple公佈今年 iPhone下載次數最多的 App ，年終排行榜會在App Store 的 Today 標籤頁提供，其中包括熱門免費和付費 App 。台灣年度最熱門的iPhone App是造就素人爆紅的社群平台《Threads》，擠下《麥當勞》、《酷澎》、《ChatGPT》，第五名則是《台灣地震速報》。蘋果的App Store每年除了由編輯選出年度最出色的App，同時在年底還會在公佈年度最熱門的的App。從今年的榜單上可以看出一些有趣的趨勢，今年的冠軍是《Threads》反映出使用者在社交互動、日常生活及資訊獲取等需求上的明確趨勢，再加上初期《Threads》沒有複雜的演算法，讓不少素人體驗流量爆紅的滋味，讓黏著度大幅提升，此外對於其他平台已經「疲勞」的用戶《Threads》也成為另一塊發展的社群。緊隨其後的是McDonald's，這反映出台灣消費者對即時優惠與行動點餐服務的高度需求，將數位化便利直接帶入日常飲食。第三名Coupang 酷澎從去年的第一名退位，主打韓國電商平台在台灣市場的強勢進攻，主打「超低價、快速到貨」的競爭力，吸引不少婆媽客群。第四名為ChatGPT。有趣的是，今年台灣地震頻繁，因此讓Google登上Google年度熱門搜尋榜單內，同時變催生出對於台灣地震速報 - Taiwan EEW App的需求，讓該App擠進前五，凸顯地震頻繁的台灣，民眾對安全預警的迫切需求。此外，娛樂平台如TikTok與Instagram持續穩居榜單，反映社群媒體與短影音文化的影響力依然強大。而日常工具類的Google與Google Meet持續穩定使用率，結合後疫情時代的遠距需求，顯示出雲端工具的持續普及。特別值得一提的是YouBike微笑單車官方版，反映出台灣用戶對永續交通與共享單車的實際需求。