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台中市爆發小學棒球教練多年來性侵隊員的駭人事件，一名受害者家長透露，警方通知她指認影中人時，已上國中的孩子哭求「媽媽不要看」！那刻自己的心都碎了！幾年前教練老家火災，家長們不止一起資助他重建老家，還有人熱心提供住處，沒想到他竟在熱心家長的房子裡染指兩個小孩。這名教練在地方頗有名氣，不時因棒球隊的優良表現登上媒體版面，今（17）日出面指控的家長表示，教練性侵事件東窗事發後，警方依據學校提供的資料通知家長到婦幼隊，她還滿腹疑惑，豈料在場的兒子哭著說「媽媽不要看」！自己才驚覺事情嚴重，想到這些年兒子獨自忍受痛苦「我的心都碎了」。家長說，教練深受家長們好評，但奇怪的是，學校有兩名教練名額，另一位流動性卻很高，教練不僅以訓練更精實為理由，遊說家長向校方爭取宿舍，甚至建議球隊由他一個人訓練就可以。幾年前教練的老家火災，家長們得知後，出錢出物資幫他重建家園，有一名熱心家長還提供房子給他住，事後才知兩個兒子都在自家房子裡被性侵。市議員江和樹指出，狼師不僅性侵孩子，甚至要求孩子們「一起來」，若小球員不肯就範，就不讓上場打球，還要求已畢業的孩子回到學校，若不從就公開影片，非常可惡！