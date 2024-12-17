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韓國總統尹錫悅本月初突襲發布戒嚴令，形成韓國近年來最嚴重的政治風暴，如今尹錫悅面臨國會彈劾、憲法法庭審理及檢方調查，政局陷入空前動盪，尹錫悅對此則採取「能拖就拖」，不僅對檢方傳喚令「已讀不回」，甚至不簽收憲法法庭送出彈劾審判議決書，憲法法庭則再度重申要他在一週內交出答辯狀。尹錫悅於12月3日深夜突襲發布戒嚴令，封鎖國會並強闖中選會，儘管戒嚴僅持續數小時即遭國會反對解除，卻引發巨大爭議，國會隨後於14日以204票贊成通過彈劾案，指控尹錫悅涉嫌主導內亂罪，強行停職，並將彈劾案提交憲法裁判所審理。韓國憲法法庭週一（16）向尹錫悅發送彈劾審判議決書，要求其在7天內（即23日前）遞交答辯狀。由於若尹錫悅未能按期提交，期限將順延，目前他尚未簽收該文件，導致相關通知面臨程序上的阻礙。外界普遍認為，尹錫悅正在積極想辦法拖到憲法法庭判決上限的180天，但這次彈劾的理由與證據相當充分，判決幾乎不會有爭議，因此尹錫悅能做的就是在這些程序上拖延。此前韓國檢察廳及警方、國防部、反貪腐機構所組成的聯合調查小組，針對尹錫悅發布戒嚴令的行為，展開調查，並以叛亂罪和濫用職權等罪名要求其到案說明。檢方在11日首次傳喚尹錫悅，他以「尚未聘請律師」為由拒絕到案；16、17日連續兩次再度傳喚，總統辦公室和官邸均拒收傳票，調查小組改以掛號郵件送達，仍未確定尹錫悅是否接收，最後檢方設定最後期限，要求尹錫悅接受訊問，否則將申請逮捕令。檢方強調，若尹錫悅配合調查，這將是韓國史上首位以「嫌疑人」身分接受檢察官問訊的現任總統。韓國憲法法院於16日正式受理國會通過的彈劾案，並計劃於27日舉行首次審前聽證會，預估將在6個月內決定是否支持彈劾。若法院裁決通過，尹錫悅將被免職，韓國須在60天內舉行總統選舉。目前，總理韓悳洙暫代總統職務。尹錫悅至今尚未正式回應調查與審理要求，其辦公室也以「程序責任不清」等理由拒絕接收文件。