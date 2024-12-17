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搶攻歲末歡聚商機，台灣彩券公司今（17）日再推出2款新刮刮樂，不僅總獎項超過403萬個，總獎金逾15.1億元，更各有5個頭獎200萬元。台彩說明，今日上市的刮刮樂新品「心想事成」，每張售價200元，票面上Q萌可愛的擬人化「桔橙」與閃亮醒目的愛心，巧妙將遊戲主題透過諧音梗的趣味搭配，並規劃可供親筆書寫指定對象的空白欄位「To：____ From：____」，讓民眾享受「即刮即樂」的刮獎樂趣外，也能當作卡片或禮物分享祝福與歡樂給親朋好友。除了表達心意還有機會刮出獎金，別具創意與巧思，「心想事成」刮刮樂還有5個頭獎200萬元，1000元以上的獎項超過23萬個，總中獎率33.99%。同日上市的還有刮刮新品「超級幸運星」，每張售價200元，並將時下最受年輕人喜愛的星座與刮獎趣味結合，券面上12星座星盤在璀璨奪目的閃耀星芒襯托下動感十足，遊戲玩法運用12星座相關的圖案作為對獎符號，簡單有趣。台彩表示，只要「您的符號」對中「幸運符號」，即可獲得對應的獎金，頭獎200萬元共有5個，1000元以上的獎項超過23萬個，總中獎率32%。