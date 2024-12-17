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▲LINE通訊軟體 2024 年度使用數據，光是通話每天竟高達1億次。（圖／官方提供）

▲從使用行為觀察，午休時間是支付消費服務使用的高峰。（圖／官方提供）

台灣民眾對於LINE黏著度相當高，LINE 在台用戶數已經達到2200萬，「你再LINE我一下」已經成為一種日常。LINE今（17）日公開2024年台灣用戶四項關鍵使用數據，發現全台每日通話數達1億次、聊天室表情符號最多人按的是「讚」、每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00，以及電腦版用戶超過500萬，可見台灣用戶對LINE到高度需求。根據LINE內部數據，截至2024年11月30日，台灣用戶每人每日平均使用LINE約1小時，每日傳送圖片與影片的最高峰為上午8:00-9:00，推測一早上班要先檢視訊息，或是發送長輩圖等。表情符號的部分，台灣用戶習慣打字或貼圖溝通，連帶在訊息上點選的「聊天室表情符號」也廣受用戶喜愛，使用率為全球最高。現有六款「聊天室表情符號」中，「讚」的使用最多，加上點選「聊天室表情符號」不會有通知，可以低調地參與或結束話題，有許多愛好者。LINE電腦版的台灣用戶數超過500萬，同樣也是在主要市場中使用率最高的。相較於手機，LINE電腦版為重度使用者或是工作上的溝通，不僅打字更快更方便，還可設定文字格式，或於「聊天室分類」中自訂資料夾。LINE的通話功能也越來越便利，在設定中能自行調整「視訊通話畫質」，也能在重要溝通前進行「通話功能測試」。包括聊天室與官方帳號中的語音通話、視訊通話，全台每日通話數已達1億次。LINE中的「錢包」頁面連結了許多數位金融與電商相關服務，像是LINE Pay、LINE Bank、LINE POINTS、LINE禮物、LINE購物和LINE旅遊。這裡主要吸引30至50歲的用戶群，而LINE禮物在此之用戶群更為年輕，為30-39歲。除了必備的支付捷徑，像是LINE購物的個人化推薦及活動獎勵內容，或LINE Bank能快速查詢餘額和轉帳等實用功能，最能引起用戶興趣。用戶造訪此頁面時間最高峰為每日12:00至14:00，反映出午休時段支付與消費的行為取向。「LINE社群」為擁有相同興趣的用戶提供可自訂暱稱，更自在的交流空間。在目不暇給的各式社團中，台灣用戶對於聰明消費、美食及房產資訊三大話題表現出最濃厚的興趣，像是團購、折扣、代購等聰明消費資訊，美食分享，和房產交流。此外，一般社群人數上限可達5000人，然從數據觀察，500人以下的中小型社群比例高，活躍度也是最高的，加上配備多樣化管理員功能，與細緻的加入機制，讓興趣的交流更便利。