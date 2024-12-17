我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（17）日進行考試委員人事同意權投票，國民黨立委針對院長被提名人周弘憲與考委被提名人柯麗玲投不同意票，民眾黨立委則對柯麗玲與另一考委被提名人伊萬.納威投不同意票，但因藍委人數未過半，周弘憲仍順利獲過半數同意票，而副院長被提名人許舒翔則獲112票贊成。柯麗鈴成為唯一遭刷掉的被提名人，其他被提名人包括鄧家基、黃東益、柯麗鈴、邱文彥、呂秋慧、王秀紅、伊萬．納威，都獲立法院通過。根據投票結果，國民黨黃健豪未出席，因此共112票。許舒翔、鄧家基、黃東益、邱文彥、王秀紅都獲112票。周弘憲同意票59票、不同意票53票；呂秋慧同意票111票、不同意票1票；伊萬．納威同意票104票、不同意票8票。柯麗鈴同意票51票、不同意票57票，但有無效票4張，分別是國民黨立委邱若華、黃仁、陳超明，與民眾黨立委黃珊珊投的。呂秋慧的不同意票，也是邱若華誤投。