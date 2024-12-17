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▲食藥署最新公布邊境查驗不合格名單，驚見星巴克STARBUCKS母公司「悠旅生活事業股份有限公司」，進口「2款肉桂粉」驗出致癌農藥殘留。（圖／食藥署提供）

食藥署今（17）日最新公布邊境查驗不合格名單，驚見星巴克STARBUCKS母公司「悠旅生活事業股份有限公司」，自美國進口的「2款肉桂粉」，被驗出致癌農藥環氧乙烷分別殘留3.5 mg/kg、及2.7 mg/kg，重量各為16.33公斤、共32.66公斤不符規定，要在邊境退運或銷毀。對此，食藥署最新公布邊境29項檢驗不合格名單，除了有印度進口辣椒紅、中國冷凍青花菜、越南大白菜、泰國蘆筍、南非的氣泡飲等，驗出農藥殘留量、漂白劑含量、非法著色劑等不符規定。其中驚見星巴克STARBUCKS母公司「悠旅生活事業股份有限公司」，製造廠或國外負責廠商名稱為SPICE CHAIN CORPORATION，牌名為STARBUCKS；自美國進口的「2款肉桂粉」，被驗出致癌農藥環氧乙烷分別殘留3.5 mg/kg、及2.7 mg/kg，重量各為16.33公斤、共32.66公斤的肉桂粉農藥殘留含量不符規定，要在邊境退運銷毀。食藥署並針對悠旅生活事業股份有限公司在邊境查驗，由一般抽批調整為加強抽批查驗。對此，