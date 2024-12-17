食藥署今（17）日最新公布邊境查驗不合格名單，驚見星巴克STARBUCKS母公司「悠旅生活事業股份有限公司」，自美國進口的「2款肉桂粉」，被驗出致癌農藥環氧乙烷分別殘留3.5 mg/kg、及2.7 mg/kg，重量各為16.33公斤、共32.66公斤不符規定，要在邊境退運或銷毀。對此，官方回應「為確保食品安全，星巴克第一時間已針對新聞報導所提出相關疑慮原物料展開全面內部查驗」，聲明「目前架上商品均合乎食安規範。」
食藥署最新公布邊境29項檢驗不合格名單，除了有印度進口辣椒紅、中國冷凍青花菜、越南大白菜、泰國蘆筍、南非的氣泡飲等，驗出農藥殘留量、漂白劑含量、非法著色劑等不符規定。
其中驚見星巴克STARBUCKS母公司「悠旅生活事業股份有限公司」，製造廠或國外負責廠商名稱為SPICE CHAIN CORPORATION，牌名為STARBUCKS；自美國進口的「2款肉桂粉」，被驗出致癌農藥環氧乙烷分別殘留3.5 mg/kg、及2.7 mg/kg，重量各為16.33公斤、共32.66公斤的肉桂粉農藥殘留含量不符規定，要在邊境退運銷毀。
食藥署並針對悠旅生活事業股份有限公司在邊境查驗，由一般抽批調整為加強抽批查驗。對此，官方回應「為確保食品安全，星巴克第一時間已針對新聞報導所提出相關疑慮原物料展開全面內部查驗」，聲明「目前架上商品均合乎食安規範。」
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其中驚見星巴克STARBUCKS母公司「悠旅生活事業股份有限公司」，製造廠或國外負責廠商名稱為SPICE CHAIN CORPORATION，牌名為STARBUCKS；自美國進口的「2款肉桂粉」，被驗出致癌農藥環氧乙烷分別殘留3.5 mg/kg、及2.7 mg/kg，重量各為16.33公斤、共32.66公斤的肉桂粉農藥殘留含量不符規定，要在邊境退運銷毀。
食藥署並針對悠旅生活事業股份有限公司在邊境查驗，由一般抽批調整為加強抽批查驗。對此，官方回應「為確保食品安全，星巴克第一時間已針對新聞報導所提出相關疑慮原物料展開全面內部查驗」，聲明「目前架上商品均合乎食安規範。」