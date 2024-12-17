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▲好市多熟食部購買咖啡，過去有贈送過蛋糕、磅蛋糕、到近期的餅乾。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

美式賣場好市多（Costco）熟食區受到消費者喜愛，前幾日才驚喜宣布無限量「碎洋蔥」回歸，不過近期有會員發現，過去買咖啡會附贈的蛋糕、餅乾等小確幸取消了，讓不少會員哀嚎「小確幸沒了」、「我之前為了磅蛋糕買咖啡....」、「今天買了美式也沒有」。好市多消費者於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文只出，「悲傷…早上買咖啡…店員說『我們現在都沒有附餅乾了』。」他也感慨過去買咖啡會送小蛋糕、磅蛋糕、檸檬蛋糕、杏仁瓦片，到現在取消贈送點心「不知道是短期還是從此就沒啦！」貼文引發網友熱議「餅乾很好吃的說！可以去寫顧客意見，請他們恢復嗎」、「餅乾真的很好吃欸 敲碗可以單買」、「11月買咖啡，就沒有小禮物了」、「可以加價購嗎？ 少了吃他們家蛋糕的樂趣」、「小確幸沒了」。也有會員無奈表示「一直以來，我都跟自己說付錢是買那片蛋糕而附送一杯 dirty water 而已」、「咖啡沒有比較便宜，連點心都沒了 …」。《NOWnews》記者同步詢問好市多官方，目前則暫未回應。