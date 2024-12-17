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美股四大指數昨（16）日多數走高，在科技龍頭股接連創高的激勵下，那斯達克指數再創歷史新高，也推動台北股市今（17）日開盤上漲91.67點、來到23131.57點，盤中最高一度來到23223.51點，不過隨後遇到亂流，漲點收斂，午盤上漲83.4點或0.36%，來到23123.3點。大盤開盤走高，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到250.3點，隨後在買盤挹注下，呈現開高走高，最高一度來到254.16點，午盤則是上漲3.79點或1.52%，來到253.89點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、揚智；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、世芯-KY、創意、聯發科、緯穎。不過大盤開高走低，最主要就是因為台積電。權王台積電昨日逆勢走高，今日就熄火表態，以1090元開出、上漲5元，最高來到1095元，離歷史高點1100元只差一步，不過隨後遇到獲利了結賣壓，甚至數度翻黑，最低來到1080元，午盤則是來到平盤價1085元。不過鴻海走勢卻不同調，今日盤下181元開出、下跌1元，不過隨後在買單挹注下成功翻紅，最高一度來到186元，午盤則是上漲1元或0.55%，來到183元；但聯發科就更加強勁了，呈現開高走高，今日以1390元開出、上漲5元，隨後一路走高，午盤來到今日高點1445元，上漲60元或4.33%。