距離2026九合一選舉不到2年時間，各黨派已經開始備戰，而台中市長盧秀燕連任屆滿，立法院副院長江啟臣被視為熱門接棒人選，民進黨立委蔡其昌在世界棒球12強賽事期間奔走，功不可沒，賽後的新聞曝光度也大增，外界也看好他2026年代表民進黨再戰台中市長。對此，江啓臣表示，現在還是希望先把眼前的事做到最好，至於未來，「我覺得球來就打！」
江啓臣接受《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》專訪，他表示自己在政治這條路上約有15年了，從新聞局長到選立法委員，中間還當了國民黨黨主席，每一個位置都有它的價值，對他來說都是很好的經驗；而從政以後，他也覺得很多事情不是他能決定，人生的計畫書已經不是他能寫的了，有一部份故事都是別人跟他一起寫，甚至有人在幫他寫。
江啟臣說，他現在擔任立委是第四屆，當立法院副院長第一年，還是希望先把眼前的事做到最好，他也覺得把眼前的事做到最好是給選民以及自己交代，也給投給他擔任副院長的立委交代，這是最重要的，「至於未來是什麼事情，我覺得球來就打！戰士沒有選擇戰場的權利，尤其政治、選舉這條路，往往不能只有考慮自己，甚至有時候內部競爭完，還是要考慮到整個團隊和整個黨。」江啟臣表示，他對自己的期許就是把工作做到最好。
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江啟臣說，他現在擔任立委是第四屆，當立法院副院長第一年，還是希望先把眼前的事做到最好，他也覺得把眼前的事做到最好是給選民以及自己交代，也給投給他擔任副院長的立委交代，這是最重要的，「至於未來是什麼事情，我覺得球來就打！戰士沒有選擇戰場的權利，尤其政治、選舉這條路，往往不能只有考慮自己，甚至有時候內部競爭完，還是要考慮到整個團隊和整個黨。」江啟臣表示，他對自己的期許就是把工作做到最好。