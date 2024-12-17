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雖然川普上任後，經濟政策存在不確定性，但外界認為川普仍須配合聯準會降息。因此，債券ETF仍受到投資人關注。今（17）日有19檔債券ETF將完成除息，其中，受益人數前3大的國泰20年美債（00687B）、國泰10Y+金融債（00933B），以及元大AAA至A公司債（00751B），都出現「甜甜價」，00687B價格來到30.17元，相較月初配息前價格約打95折。債券專家指出，美國11月消費者物價指數（CPI）年增雖略增至2.7%，但核心CPI則創去（2023）年12月以來新低，芝商所FedWatch數據顯示，聯準會（FED）於18日（台北時間19日凌晨3時）再降息1碼的機率高達97%，若真如預期，聯準會基準貸款利率將降至4.25%至4.50%之間，對比年初降息循環開始前共降低1個百分點，而這也是拜登總統任內的最後一次利率決策會議。債券專家表示，明年川普上任後經濟政策存在一定的不確定性，建議透過固定收益資產進行資產配置，例如美國公債、金融債及投資等級公司債，雖然非投資等級債的配息率高，但買債訴求「安心」，美國公債違約風險極低，仍然會是投資人首選，同時也要注意ETF流動性。至於明（2025）年降息幅度，債券專家說明表示，川普經濟政策包括提高關稅改善價格劣勢、減稅刺激製造業成長等，提高關稅雖能減少美國製造業的價格劣勢，但仍會為美國消費者帶來經濟負擔，同時他試圖透過減稅措施刺激製造業復甦，但目前製造業的庫存偏高，生產意願仍顯不足。因此，債券專家認為，川普仍須聯準會配合降息，一旦降息幅度不夠，政策實施效果就會被打折，普遍認為川普上任後將繼續維持降息步伐，以支持整體經濟政策的落實。