我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨編號004創黨元老朱蕙蓉日前爆料，前立委蔡壁如曾主動和黨主席柯文哲提過想當副主席兼秘書長，但被說像刺蝟、渾身帶刺怎麼當。雖蔡壁如已否認有為此事哭過，但朱蕙蓉今（17）日則進一步解釋，重點不是在蔡壁如討位置，而是柯文哲對待蔡的態度。她當時還為了蔡壁如直接罵柯文哲：「你真的是渣男耶！」朱蕙蓉今上POP Radio《POP搶先爆》節目接受主持人邱明玉專訪，談到蔡壁如討當副主席一事時，朱蕙蓉說明，其實她早在今年1月就為了幫蔡壁如說話開直播。總統大選後，柯文哲為安排黨內人事，曾找蔡壁如談話。之後柯文哲找朱蕙蓉聊天時告訴她「我前天找蔡壁如談，妳知道她跟我要什麼嗎？」朱蕙蓉回柯：「我知道啊，她有跟我講。」柯文哲還問朱蕙蓉，蔡壁如夠資格嗎？朱蕙蓉則回覆：「她敢要你為什麼不敢給她做？」後續柯文哲說蔡壁如像刺蝟、渾身帶刺，還問橘子的意見被嗤之以鼻等情事，朱蕙蓉也都在各個節目中談論過。朱蕙蓉今天指出，對蔡壁如來說，重點不是要位置，而是希望幫民眾黨栽培2026年能夠征戰地方的人才，需要有個頭銜可以跟地方建立關係，但沒想到柯文哲的反應是這樣。朱蕙蓉表示，當時她罵柯文哲「你真的是渣男耶」，柯文哲還回她「我哪有渣男？」不過，在朱蕙蓉看來，柯文哲在論文案沒有支持蔡壁如、卻支持高虹安選新竹市長，已經傷過蔡一次，但當時為了大局，蔡壁如可以忍。總統大選後不讓蔡壁如當副主席，說是底下的人都反對，則更是讓蔡傷心。