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▲身為好爸爸的劉德華看到女兒不會寫最簡單的題目，也忍不住當場生氣怒罵。（圖／微博）

天王劉德華日前時隔11年來到台灣開唱，當時他還帶著愛妻朱麗蒨和女兒朱向蕙同行，一家三口感情非常好，他們平時生活也很低調。不過日前劉德華受訪時，自己曾忍不住向女兒動怒，原來是因為當時女兒剛上小學二年級，他想要教女兒做功課，沒想到對方卻不會寫，讓他忍不住氣喊：「有沒有搞錯？」劉德華先前受訪時崩潰表示，「這段時間的父母應該很明白我的心態」，原來當時9歲女兒剛升上小學二年級不久，他工作忙完回到家，想要輔導女兒寫功課，沒想到女兒連最簡單的題目都不會寫，讓他瞬間理智線斷裂，直罵：「有沒有搞錯啊？都這樣了你還不懂？」受訪當下更無奈表示：「我是好爸爸都頂不住！」不少人看了笑說，「看到天王也有一樣的煩惱，我就放心了」、「天王都搞不定女兒，別說我了」、「教育孩子都是一樣的」、「原來劉德華也有教女兒功課的煩惱，可見育兒之路不容易」、「明星也是普通人，同樣面臨教育挑戰」、「只要生氣了，都是會罵孩子的」。劉德華在2008年和朱麗蒨結婚，4年後迎來寶貝女兒劉向蕙，他們家人生活相當低調，幾乎沒有向外界露面，相當保護獨生女，直到去年劉德華現身父親喪禮，才看到他緊牽著老婆和女兒現身，一家三口罕見一起現身。而上個月劉德華在台北開唱，也看到朱麗蒨帶著女兒愛相隨到台北小巨蛋，一起看劉德華的演唱會。