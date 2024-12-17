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▲蝦皮日前公告，「蝦拼Plus」服務已於12月13日正式結束營運，即日起不再開放新訂閱與續訂服務。（圖／翻攝自蝦皮）

網購平台「蝦皮購物」2023年5月推出「蝦拼Plus」免運訂閱制服務，讓用戶購買小額單也能享有免運費，沒想到才上線1年多，官方13日無預警宣布終止服務，當天起不再開放新訂閱與續訂服務，突然其來的公告讓用戶們相當錯愕，紛紛驚呼「小確幸沒了」、「太難過了」。蝦皮日前公告，但訂閱中用户權益不受影響，在訂閱期結束之前，仍然能正常享受免運權益，可至蝦拼Plus活動頁確認訂閱到期日，至於信用卡訂閱的用戶，系統則會自動取消下一期的續訂。「蝦拼Plus」為2023年5月推出的免運訂閱服務，用戶每月只要支付39元，在指定店家消費滿49元，即可享受免運，在非指定店家消費滿149元，則僅需負擔29元運費，每個月還有優惠券可領取使用，是許多網購愛好者的福音，豈料才上線1年多就結束服務。不少網友收到消息哀號，「我少數的訂閱制又少了一個，好悲傷」、、「蝦拼超方便的耶，訂閱他之後我變得比較常下單，現在要取消了，只能乾等免運日了嗎」、「省運費的小確幸沒了」。