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▲主廚精心設計烏魚創意菜品，帶來六道以不同部位入菜的經典料理，充分發揮烏魚的多元風味。（圖／記者陳美嘉攝）

隨著冬季到來，烏魚季正式登場！H2O 水京棧國際酒店全新嘗試以烏魚為主體的料理，推出一系列「烏魚季限定料理」，主廚精心設計創意菜品，帶來六道以不同部位入菜的經典料理，充分發揮烏魚的多元風味。京悅軒葉承樺主廚表示，為了呈現最鮮美的海味，親赴高雄旗津漁港，精挑當季新鮮烏魚，設計出六道創意菜品。而這次烏魚料理的靈感就源自漁港現場的挑選經歷，透過與漁民的交流，深刻體會到食材的新鮮與生命力，也希望將這份感動帶給每位客人。以蝦漿結合烏魚子、白蘿蔔、蒜苗搭配芥末微辣風味，呈現有別於傳統的「芥醬百花烏魚子」；或是使用紅燒手法料理並淋上少許麻油增添香氣，口感軟嫩的「蒜香紅燒烏魚膘」；以港式避風塘作法炒製香酥爽口的「避風塘炒烏魚胗」；在湯品方面，主廚以烏魚的鮮甜精華搭配蒜苗、新鮮蔬菜與Q彈米粉，創作出暖胃的「蒜苗烏魚米粉湯」。此外，還有將烏魚去骨取肉，簡單醃製後以大火清蒸，再淋上少許的魚露及花雕酒的「花雕鮮露蒸烏魚」，展現魚肉的原汁原味；最後選用越南米線，搭配新鮮蔬菜及鮮香麻辣的湯頭而成的「水煮烏魚過橋越南米線」，帶來濃烈的味覺衝擊。即日起至2025年1月5日，六道特色烏魚料理限量供應。