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▲小亮哥（左）感念岳父一生奉獻給演藝圈，希望傳承他的精神。（圖／記者李政龍攝）

資深演員林照雄本月8日過世，享壽85歲，今（17）日是他的告別式，女兒林姿佑以及女婿小亮哥一早就在現場忙進忙出，林姿佑一開口談父親就哽咽，「爸爸85歲了，他也很圓滿的去當天使了，希望大家未來都可以健康平安。」也透露林照雄生前買了一套西裝，就是想看林姿佑的大兒子結婚，不過因為林姿佑的大兒子才27歲，她也說，「沒有關係，阿公再等一下。」林照雄告別式現場，除了演藝圈的好友出席之外，還有許多媒體等在外面，可見林照雄生前風光，林姿佑一開口就哽咽，「謝謝各位媒體，爸爸一直以來沒有什麼不好的新聞，一直以來他都兢兢業業的，我相信他這一份的愛一定會傳承給我們，我一定好好的把它秉持下去，最重要的是希望大家健健康康平平安安，爸爸85歲了，他也很圓滿的去當天使了，希望大家未來都可以健康平安，我在此代表爸爸，代表林家，謝謝大家最近的採訪，在百忙之中來幫忙。」林照雄近來身體抱恙，最後一次住院就沒再出來，林姿佑說，「爸爸在病房都沒有說什麼，就是一直跟女婿講謝謝，希望女婿可以好好照顧女兒。」也透露林照雄後來很愛吃肉，很重吃，每天都過得很開心，「這樣就圓滿了，沒有受到什麼病痛。」小亮哥說，「我岳父在演藝圈是標準的公務人員，演技之精湛，受到很多後輩賞識，今天我們希望能夠圓滿結束。」林姿佑分享母親最近心力憔悴，「我媽媽10幾歲就嫁給他了，到現在只要晚上一回去就不行了，所以接下來我就是要好好照顧媽媽的心情，好好陪伴她。」對於林照雄生前是否有未完成遺願？林姿佑說，「他一直惦記的就是我大兒子，他已經準備一套西裝，想看他結婚，但沒有關係，爸爸一定知道的，27歲而已，所以阿公再等一下。」而林照雄身後將長眠在慈恩園。