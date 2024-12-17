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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段，根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲。對此，民進黨台北市議員林延鳳今（17）日直言，柯文哲的起訴書可能是現代版的「貪官現行記」，更質疑身邊幕僚竟然沒有人阻止他，這些不是造浪者而是「造孽者」。根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲，最重將面臨無期徒刑；另據白營人士爆料，柯文哲收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，決定執行「屯田計畫」，目標募集20億元資金。對此，林延鳳今接受媒體訪問表示，柯文哲的起訴書可能是現代版的「貪官現行記」，原來柯文哲早在市長連任之後就已經開始打造金權帝國，成立眾城公司以及屯田計劃，都是他為了成就自己收賄以及募款最重要的證據。林延鳳也不禁想要問，從他的枕邊人陳佩琪到他身邊的幕僚，以及曾經跟他一起開會討論過這些計劃的人，竟然沒有人阻止他，這些不是造浪者而是「造孽者」。林延鳳也說，好險柯文哲沒有選上總統，包括後來所成立的木可公關公司，以及他的科技公司，都是為了想要幫忙柯文哲圓夢嗎；再者，不禁想問京華城案是柯文哲索賄的其一案件，還是唯一案件，如果只是其一案件，柯文哲以相同的手法用行政資源來收賄款項，希望檢調單位都能夠好好的調查、一一的釐清，把這個貪字頭上一把刀的政治人物過去所做所為攤在陽光下。