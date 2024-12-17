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▲梅花糕是去年才從中國傳來台灣的點心，不少民眾認為它不夠格代表樂華夜市參賽。（圖／夜市王YouTube）

▲林順正表示這回和選梅花糕出戰，主要是為了讓曾志偉喜歡。（圖／夜市王YouTube）

▲曾志偉給梅花糕第1名，讓梅花糕綜合排名靠前。（圖／夜市王YouTube）

▲瑞豐夜市「日式蘋果糖」在這次甜點主題賽中獲得最低分，讓管委會也承受不小壓力。（圖／夜市王臉書）

美食競賽節目《夜市王》最新一集進行到甜點主題比賽環節，樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參戰，卻被網友批評梅花糕根本「不是台灣食物」。不少觀眾也好奇，樂華夜市那麼多老字號甜點，怎麼會想選梅花糕？對此，樂華夜市副總幹事林順正在節目上就有透露，主要是因為梅花糕賣相佳，他也認為梅花糕的口味符合香港人喜愛，而評審團之一就是香港影帝曾志偉。《夜市王》第4集播出後爭議不斷，因為參賽甜點包含梅花糕、蘋果糖、吉拿棒都被認為不算台灣道地小吃，引發網友抨擊，更有人質疑節目組：「為什麼台灣夜市會沒有地瓜球跟豆花參賽，燒麻糬還輸給梅花糕」，還有樂華夜市附近居民表示：「梅花糕絕對絕對絕對不是代表樂華夜市的甜食，我就問，永美、阿爸的芋圓、快樂地瓜球、松治剉冰、50年豆花店怎麼輸？拿這種陰陽怪氣支那食物來參賽，是不是想把我這個永和人氣死？」對此，樂華管委會副總幹事林順正在節目上其實就有回應選擇「小鹿梅花糕」出賽的真實原因，「它這個是從去年開始在大陸流傳過來的，這個是新產品也很多人吃」，林順正認為梅花糕賣相佳，「」、「大致上有了解香港人喜歡吃甜食，所我們這次重點就抓在曾志偉評審上」。林順正想透過梅花糕來奪得曾志偉的喜愛，果然戰略奏效，曾志偉吃完梅花糕後立刻評價：「它（梅花糕）是賣相最好的，最吸引我的，如果我路過看到這個，我會買來試試看。」而最終評審團評分出爐，曾志偉果不其然給了樂華夜市的小鹿梅花糕排名第1，評審金針菇及泰國娘娘則分別給了3、7名，讓梅花的綜合排名最終落在第3名，僅輸給一中夜市的豐仁冰及南機場夜市的黑糖珍珠鮮奶。除了梅花糕外，瑞豐夜市這次派日式蘋果糖參賽，也引起不少罵聲，因為蘋果糖製作其實就是將整個蘋果外圈淋上糖衣，彷彿放大版的糖葫蘆，還不道地，就有網友在Threads上嗆聲：「瑞豐夜市主委在幹嘛？這麼多選擇，竟然派蘋果糖出賽？超不爽的！就只是顆蘋果！上次吃還要拜託朋友幫我吃，它到底憑什麼出賽，隨便派一個鮮奶麻糬或涼圓都贏爆，可惡看完這集超氣」。不過也有網友幫忙緩頰，留言表示：「搞不好整個夜市只有蘋果糖那間願意出戰啊，幹嘛鍋都給管委會背，攤販們又不是管委會的寶可夢，管委會說上就上」。其實之前節目上就有夜市管委會透露，不一定每個店家都想上節目露臉，犧牲自己擺攤賺錢的時間來參加錄影，所以願意代表夜市來爭光的參賽者他們都很感謝，希望網友把焦點放在口味好不好吃之上。