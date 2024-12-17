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今（17）日凌晨0時許，新北市蘆洲區一名陳姓男子（45歲），在新北市蘆洲區長安街某棟舊公寓的住處吸食毒品，不久開始神智不清，竟持牛排刀對兒子作勢攻擊，陳男兒子（21歲）見狀急忙拿起滅火器朝父親噴灑，隨後急忙逃跑報案；警方獲報後，在屋內起獲海洛因與安非他命混合毒品、純安非他命及吸食器，全案依毒品危害防制條例將陳男移送法辦。據了解，陳男為當地毒品人口，今天凌晨吸毒後精神恍惚，竟在長安街的住處咆哮，隨後持牛排刀作勢揮砍，當時家中有大兒子(21歲)、小兒子(19歲)，及大兒子的朋友，3人見狀嚇壞逃下樓，陳男也立刻拿起滅火器對著父親噴灑逃命，陳男也尾隨追出。警方接獲報案後趕抵現場，發現陳男神智不清，手持刀具站在騎樓下，員警當場喝令他放下武器，陳男隨即配合並束手就擒，後續警方在其住處起獲海洛因與安非他命混合毒品一包、純安非他命一包及吸食器一組。全案經訊問後，警方依毒品危害防制條例將陳男移送法辦。