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檢調偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，檢察官今（17）日指揮調查局北機站約談有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡與丈夫許甫等人，預計稍晚移送北檢。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，柯文哲兒子柯傅堯可以對他們夫妻大喊，「誰沒有拿我爸爸的錢！」柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案，北檢偵辦已經在收尾階段。根據《鏡週刊》報導，北檢將於下週偵結，目前起訴書已完成逾10萬字超過300頁，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯文哲，最重將面臨無期徒刑，若想獲輕判，唯一一條路就是認罪，並下令橘子許芷瑜回台說明一切。同時，台北地檢署今天上午指揮調查局北機站，傳喚6人作證，分別為陳智菡、許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱、黨工李婉萱、木可公司助理何璦廷作證，目前仍在調查局詢問，稍晚不排除移送北檢複訊。對此，吳靜怡稍早在Threads上提到，檢調今約談陳智菡、許甫夫妻檔。查證民眾黨財務主導權柯文哲的「比特犬」不只去一次了，大酸柯文哲兒子柯傅堯可以對他們夫妻大喊，「誰沒有拿我爸爸的錢！」2008年前總統陳水扁女兒陳幸妤面對媒體時，突爆出當初有拿錢、有去選舉的人，每個出來假清高，「你以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？」、「民進黨誰沒有拿過我爸爸的錢？」引發軒然大波。