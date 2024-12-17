我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，今（17）日指揮調查局北機站約談民眾黨立法院黨團主任陳智菡，與丈夫民眾黨副祕書長許甫在內的4、5名證人，其中也包括新聞輿情部主任吳怡萱、「學姊」台北市議員黃瀞瑩在內，訊後移送北檢複訊。對此，民眾黨回應表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談，但也怒批民眾黨主席柯文哲羈押至今，檢方透過媒體、政論節目放話，形塑未審先判氛圍。針對民眾黨黨公職遭約談，台灣民眾黨回應表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談。不過，民眾黨也指出，柯文哲被羈押至今已經超過100天，近4個月以來，特定週刊的「每周連載」，甚至近期約談政論節目來賓等一連串行動，形塑未審先判氛圍，如今羈押期限將至，還要特意在偵查尾聲之際，對本黨發言體系及黨公職人員大規模約談，其動機令人費解。民眾黨表示，北檢一手放任名嘴操弄輿論，一手約談本黨發言體系，難道是想製造寒蟬效應讓人噤聲嗎？全民都看在眼裡。