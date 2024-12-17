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民眾黨主席柯文哲今（17）日被《鏡週刊》爆出，2020年啟動「屯田計劃」開設眾城公司目標撈20億元，遭立院黨團總召黃國昌痛斥潑髒水、配合北檢羅織罪名。不過，柯文哲前幕僚張益贍今（17）日反譏黃國昌是民眾黨「菜鳥」，屯田計劃推出時他人還在時代力量，根本沒資格亂罵。柯文哲被爆曾推「屯田計劃」開設眾城公司想撈20億元，還找來編號004創黨元老朱蕙蓉充當董事。朱蕙蓉今也證實，週刊內容就是她在北檢獲悉的資料，並強調自己當初簽名時，根本不知道開公司跟柯文哲有關。而民眾黨立院黨團總召黃國昌今被問到週刊報導時，則是痛斥週刊連眾城公司如何跟民眾黨、柯文哲有關等基本問題都無法回答，就想潑髒水，配合北檢羅織罪名。對此，柯文哲前幕僚張益贍今則反譏黃國昌「菜鳥」，柯文哲在推屯田計劃時，黃國昌人還在時代力量，「連非核心都不是」，哪有資格亂罵。至於週刊指，柯文哲案已在收尾階段，今檢調也約談了柯競總時任副總幹事陳智菡跟她的丈夫許甫，以及民眾黨發言人吳怡萱等人，案情發展仍持續引發各界關注。