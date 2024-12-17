我是廣告 請繼續往下閱讀





勞動部10月報告示警綠色失業 彭啟明：提前布局



據勞動部勞動及職業安全衛生研究所今年10月所發布報告，綠色轉型所造成結構性失業會日益擴大，預估2050年會影響到2.8萬人失業。其中，燃氣業、砂石業、石化業等高碳排產業在2050年將影響3成至8成的產業人口，而電子零組件業明年就可能出現1萬名失業人口，提醒政府應該提早因應，推動解決「綠色失業」的公正轉型。 據勞動部勞動及職業安全衛生研究所今年10月所發布報告，綠色轉型所造成結構性失業會日益擴大，預估2050年會影響到2.8萬人失業。其中，燃氣業、砂石業、石化業等高碳排產業在2050年將影響3成至8成的產業人口，而電子零組件業明年就可能出現1萬名失業人口，提醒政府應該提早因應，推動解決「綠色失業」的公正轉型。

全球推動淨零轉型，雖然影響到高碳排工作，但也培養出一批新的綠領人才。環境部與104人力銀行今（17）日合作發布《綠領人才就業趨勢報告》，內容提到綠領人才今年每月徵才2.2萬人，直追AI產業的2.9萬人，而平均月資中位數達到4萬元，比整體中位數的3.7萬元高8%，顯示該行業的前景可期。據報告研究過去8年趨勢，台灣在2017年綠領徵才企業家數為1115家，到了2024年則成長至3593家，增幅達222%；人才需求方面，2017年開出工作機會為5161人，現在已經成長至2.2萬人，增加329%，更是直追AI產業的2.9萬人。而按照產業別分析，電子資訊／半導體、製造業、建築營造不動產業、批發零售傳直銷業、法律／會計／顧問／研發／設計為前5大綠領人才需求產業需求逾1.5萬人，合占近7成需求，其中以科技業每月徵才逾4300人最多。這些產業所開出職缺五花八門職位，其中環境安全衛生類人員逾3200個工作機會最多，其次為：業務銷售類人員逾2900個、工程研發類人員逾1400個為前3大需求。而在薪資方面，最近6年綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%，現在已高於整體職缺中位數3.7萬元。然而，如果求職者擁有證照、能力檢定等，薪水絕對有機會往上談。環境部長彭啟明舉例，像是離岸風電技師做1個月休1個月，他曾經想僱用每個月開15萬元還聘不到人，因為都以20萬元價格被大廠挖走。另外，像是環境工程技師，薪資中位數是5.5萬元，如果有證照、專業，每月月薪高達10萬元以上都不是遙不可及。環境部考量到綠領人才需求正夯，因此也提出綠領人才培育推動策略，包括提出ESG補習班、推動公正轉型，並設置綠領淨零人才資訊平台。對於即將選擇投入綠色產業的年輕學子有何建議？104人力銀行總經理表示，永續是個全新領域，首先都是抱持著學習態度，培養能力跟知識，只要具備相關能力無論是要投入高薪領域，或是選擇特定產業，選擇權就在自己手上。勞動部長洪申翰表示，綠色成長需要更多綠色產業、人才，這中間就需要許多職業訓練跟就業輔導，認為這不僅僅是趨勢所需，更是讓勞工能在職場有所加值，取得更好待遇的機會，也提及接下來在面對公正轉型上，勞動部也會扮演更多角色。對此，彭啟明表示，環境部尊重任何一份報告，表示碳費還未開徵，說明年就會開始失業還言之過早。但以國際經驗，轉型一定會面臨陣痛期，藉由這份報告可以更精準掌握工作機會在哪裡，藉由環境部與勞動部共構的綠領淨零人才資訊平台，可以讓企業員工提早因應。而近期坊間開出許多ESG、永續培訓課程，對於哪些具有必要性，彭啟明坦言，綠色趨勢來得又猛又快，全世界公認的單一證照認證屬於少數，政府無法限制市場上類似補習班的行為，未來政府會訂定一定標準，避免民眾花冤枉錢，還沒有達到效果。