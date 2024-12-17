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美國總統當選人川普（Donald Trump）日前在佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago）與日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠會晤，川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也在場接待，三人在鏡頭前燦笑合照，由於日本首相石破茂迄今尚未與川普見面，也讓安倍昭惠與川普夫婦的好交情格外引發外界關注，川普最新也表示，願與石破茂會談。梅蘭妮亞16日在X貼出了夫婦倆和安倍昭惠的合照，並發文表示再次於海湖莊園接待安倍昭惠十分榮幸，「我們緬懷安倍前首相，紀念他那傑出的政治遺產」。川普在第一任總統任期時與安倍晉三建立了良好友誼，兩人私下也會相約打高爾夫球，安倍晉三於2022年遭遇槍擊逝世，當時川普也曾與安倍昭惠通話表達慰問。此次安倍昭惠與川普夫婦共進晚餐，並非通過政府安排，而是私人聚餐。然而，日本首相石破茂11月曾嘗試與川普會面，卻遭到川普方婉拒，理由是基於法律限制，就任前不宜與任何國家領袖會面。但是川普隨後就在海湖莊園與加拿大總理杜魯道會晤，還前往巴黎與法國總統馬克宏見面，顯示川普並非真的不願與其他國家領袖會談，對比石破茂遭婉拒顯得尷尬。對於安倍昭惠的美國行，有日本媒體猜測是自民黨安排的牽線外交，也有人認為確實是安倍昭惠的私人行程，旨在再次彰顯亡夫聲望。日本內閣官方長官林芳正對於外界揣測表示不予置評，但強調日本政府並未參與安排安倍昭惠與川普夫婦的會面。川普最新宣布由前駐葡萄牙大使葛拉斯（George Glass）出任駐日大使，川普也藉機提到自己十分尊敬石破茂，「如果石破先生希望會談，我就在這裡」，並透露通過安倍昭惠向石破茂轉贈紀念品和書籍。