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▲田亞霍平時除了靠音樂，還會當德州撲克玩家養全家。（圖／猫少娛樂工作室提供）

歌手田亞霍日前離開綜藝大姐張小燕旗下，和老婆成立音樂工作室，終於推出新專輯《Who's Gonna》。不過他今（17）日接受媒體聯訪坦言，光靠音樂要撐起全家的經濟重擔，壓力有點大，所以他現在也斜槓成為德州撲克的專業玩家，現在不時會參加比賽，一個月能月入20萬，對他來說玩德州撲克算是數學遊戲，不過老婆先前曾罵「根本是賭博」，他開玩笑說，為了避免吵架，就是拉老婆一起玩，之前吵架也會匯款「和好費」5200元給對方。田亞霍表示，現在很難光靠音樂當作收入，尤其還要照顧一家大小，大兒子已經開始上學，因為就讀的是全美幼兒園，所以光是學費一個月就要2.5萬。所以他平時除了投資之外，也會靠參加德州撲克的比賽賺錢。之前他和網紅董仔的老公一起參賽拿到冠軍，總共獲得30萬元，平分下來舊有15萬元。他也透露平時會參加小比賽，一場盈利約2至5萬元，光是德州撲克一個月收入就有20萬元。田亞霍也強調，自己認為德州撲克是數學遊戲，是計算問題，但如果玩得不順，大約輸到3、4萬就會收手，直接選擇去寫歌。之前他看到有很多人一起努力要讓德州撲克合法化，也讓他很開心。不過老婆認為，德州撲克就是運氣遊戲，根本在賭博，所以他也笑說，後來就找老婆一起玩，一部分的奶粉錢都是這樣賺來的。田亞霍表示，自己現在也希望可以置產，加上因為他現在獨立出來開工作室，還需要錄音室，所以還是有一定的經濟壓力。被問到新專輯總共花了多少？他表示，這次音樂都是他自己製作的，只有編曲請朋友幫忙，所以做音樂很省錢，只是為了要拍MV，還是花了不少錢，這次總共砸了200萬元，現在還在努力學習怎麼經營好公司。