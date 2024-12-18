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▲高市府新聞局今(17)日在市政會議中進行「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」專案簡報。（圖／高市府提供）

「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」預計將湧進數十萬民眾共同參與，高市府新聞局17日在市政會議中進行專案簡報。為讓活動順利進行，市長陳其邁特別責請各局處做好風險管控與事前整備，因應各種可能的突發狀況，尤其在交通疏導部分應審慎規劃、積極宣導。「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」在高雄夢時代廣場舉辦，除擁有「六金級」超狂全卡司外更有250秒璀璨亞灣跨年花火，是台最豪華的跨年音樂饗宴。陳其邁表示，跨年活動預計會吸引數十萬民眾參與，為讓活動順利進行，已責請各局處做好風險管控與事前整備，因應各種可能突發狀況，並請工務局務必完成活動場域周圍馬路、人行道、路燈等基礎設施之補強作業，環保局加強環境清潔維護。在跨年交通疏導部分，陳其邁請交通局、警察局、捷運局及捷運公司，做好交通疏導、引導牌面、人流動線之規劃，尤其捷運站散場人潮龐大，須加派人力導引，並視情形加派空車疏運，儘早完成人潮疏運，並請民政局及區公所宣導交通管制措施，以及請新聞局統合各項活動資訊積極宣傳。陳其邁特別提及義大跨年，也請新工處加強義大二路上的工區圍籬及夜間警示措施，以及國10仁武交流道與澄觀路，請警察局派員加強疏導，讓兩場跨年的民眾都能夠開心參與、平安返家。陳其邁也強調過年將近，高雄除了冬日遊樂園外，更有許多好吃好玩的景點等待民眾前往同樂。過年期間歡迎大家多多到各地拜廟走春，市府並配合交通疏導，將人流引導串連各景區，希望將人潮留在高雄。