我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄輕軌也有多台是魷魚遊戲主題。（圖／取自高流臉書）

▲12月21日活動當天，還有一場《魷魚遊戲》無人機大秀，將運用無人機的多變方式呈現《魷魚遊戲》暗藏的劇情與經典畫面。（圖／取自高流臉書）

▲天成逸旅-舶寓高雄自2024年12月21日至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

▲《魷魚遊戲》「1.2.3. 高雄人」魷戲會場地圖與交通資訊。（圖／Netflix）

Netflix《魷魚遊戲2》即將開播，並提前於12月21日至2025年1月5日登陸高雄舉辦盛大造勢活動，兵分陸、海、空三路架設「魷戲」，最狂的是，還會安插巨型英熙娃娃在「高雄流行音樂中心珊瑚礁群」，另外包含輕軌列車等都已換上《魷魚遊戲2》主題。而天成逸旅-舶寓高雄也推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠專案。「英熙娃娃」是《魷魚遊戲》第1季第1集的首個遊戲關卡，她會跟參賽者玩123木頭人，若倒數結束有人動身，就會被她射殺。而高雄此次活動最大亮點就是將有巨型「英熙娃娃」，地點將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群。從下午5點30分開始，則有粉紅守衛集結，民眾也可以穿上自己的粉色服裝共同參與。更不能錯過的，就是在12月21日活動當天，還有一場《魷魚遊戲》無人機大秀，將運用無人機的多變方式呈現《魷魚遊戲》暗藏的劇情與經典畫面，當然也包含英熙娃娃等圖案，甚至可能有第二季的彩蛋隱藏在其中，表演長達近10分鐘。天成逸旅-舶寓高雄自2024年12月21日至2025年1月5日止，推出「1.2.3. 高雄人」住房優惠，精緻客房不含早餐3,168元起，含早餐3,345元起，同時飯店擁有地利之便，由天成逸旅-舶寓高雄前往「1.2.3.高雄人打卡裝置」高雄流行音樂中心珊瑚礁群，步行僅需15分鐘即可抵達，房客於櫃檯出示本人與高雄真愛碼頭打造巨型英熙娃娃合照，每房可額外獲得人氣商品價值150元的瑞穗天合黃金湯泡湯粉一包。天成逸旅-舶寓高雄標榜每間客房內則採用匠心工藝打造的席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、客房AI小美犀語音助理等，還有義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。而含早專案每房依人數提供高雄在地特色早餐，像是嚴選高雄飄香50年的南豐滷肉飯、控肉、滷魚肚等，也有南霸天的丹丹漢堡可選擇。10:00 英熙娃娃海上現身17:30 - 18:25 粉紅守衛集結18:25 - 18:40 遊戲啟動 點亮英熙娃娃18:40 - 18:50 港灣無人機大秀：從鹽埕埔站步行約10-15分鐘即可抵達。：從中央公園站步行15分鐘即可抵達。：步行5分鐘即可抵達。當天17:00後，輕軌「光榮碼頭站」將不停靠。高雄市政府也提醒別去「高雄橋」，上頭看不見無人機。