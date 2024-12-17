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▲黃小柔（右）及Vicky（左）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YouTube）

▲籃籃為林襄近日風波緩頰，透露她私下為人很有禮貌，是很乖的女孩。（圖／記者陳明安攝影）

▲徐乃麟（右3）及曾國城（左3）針對林襄遭影射一事發表看法，認為「現在年輕人自在就好」，不會過於在意後輩一定要特意打招呼。（圖／記者陳明安攝影）

近日藝人Vicky及黃小柔上小S節目控訴「兩位流量女星」搭高鐵搶位不讓座，無禮行徑讓兩人氣翻，引發網上瘋猜對象是啦啦隊女神林襄及林穎樂，導致兩人受到輿論抨擊，對此，今（17）日徐乃麟、曾國城、籃籃、巫苡萱、徐凱希及張文綺等錄製節目出席記者會談到此事，徐乃麟斷言「我覺得（林襄）應該不會」，強調就算真的沒看到也沒關係，曾國城則是心疼說：「可能無心之過吧」，而昔日隊友籃籃也替林襄緩頰，透露林襄及林穎樂私下為人對大家都很好，「都很有禮貌，都是很乖的女孩。」近日Vicky及黃小柔爆料一事持續延燒，徐乃麟與曾國城被問及有無關注此事，徐乃麟表示，「講真的我也不知道，我們也不是當事人，不過我是都秉持敬老尊賢」，也被問到在圈內有無遇過後輩不禮貌的類似情況，徐乃麟說，「遇到我們也不會講，還真沒有」，並表示如今圈內生態與以往大不同，過去幾個明星都會很熟悉，現在各方領域唱歌、演戲、啦啦隊及網紅等崛起，確實很容易發生「不相識不打招呼」的情形。徐乃麟繼續說，坦言有時候自己也會在禮節上有所考慮，「看到這個人要不要打招呼？會不會被說裝熟？」等，讓一旁的曾國城不禁說，「現在年輕人自在就好」，他與徐乃麟一致認同，不會過於在意後輩一定要特意打招呼，「可能無心之過吧」，同場的籃籃昔日也是林襄同門，被問到跟林襄私下相處感覺如何？她坦誠地說，「她對我們大家都很好，私下都很有禮貌，她們都是很乖的女孩」，認為林襄及林穎樂絕不會是Vicky及黃小柔爆料口中的對象。日前籃籃所屬樂天桃猿球團接連被爆出欠薪不還、勞資衝突及公司內部人員態度不佳等爭議，對此，身為總隊長的籃籃也正面回應，「啦啦隊內部狀況，我得知是蠻順利的，都在改正及協調中」，並透露由於與日方有合作關係，因此在流程上會比較繁瑣，不過目前都已經解決了。至於未來她是否續約樂天球團，籃籃也坦言每年合約都會重新洽談，「還在討論中」，若有最新進展會向外界宣布。