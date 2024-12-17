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▲台北市長蔣萬安（上排中）、上海市副市長華源（上排左）、台北市副市長林奕華（上排右）一起見證台北上海雙城論壇上兩市簽署兩項合作備忘錄。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.17）

台北上海雙城論壇今（17）日上午在晶華酒店登場，而中午由上海方來安排感謝午宴，但僅邀請國民黨、民眾黨籍議員，沒有邀請民進黨籍議員，引發綠營不滿。對此，台北市長蔣萬安回應，今日中午的午宴，是上海方當主人所辦的感謝宴，市府尊重主辦方安排。國民黨議員游淑慧表示，上海市政府人員表示，如果民進黨明年有願意參加雙城論壇，會補請一餐。雙城論壇今日簽署醫療與動保備忘錄，蔣萬安並於會後受訪。媒體詢問民進黨市議員不滿雙城論壇中午的感謝宴未受訪，蔣萬安回應表示，今天中午的午宴，是由上海方當主人辦的感謝宴，「所以我們尊重主辦方的安排」。民眾黨市議員陳宥丞表示，今天上海方準備的彩虹橋少了一個顏色，就是綠色，就是少了一味，少了上海雙城論壇舉辦的實質意義，絕對不是流於形式的取暖交流，而是有市政層面的交流，或是有政治意義上的對話空間，沒有邀請民進黨就是不對。針對蔣萬安說，午宴是主辦方邀請，尊重主辦方，陳宥丞說，過去柯文哲擔任市長時午宴都有邀請藍綠議員，也帶民進黨議員到上海參加雙城論壇，不管這件事情誰主辦，只是想不想做跟願不願意做而已，不要把邀請責任都給對岸承擔。游淑慧表示，過去民進黨一直對雙城論壇十分抗拒，去年雙城論壇台北要到上海去，到議會公開抽籤時，民進黨也是表達抗拒的態度，上海方或許是覺得不讓對方為難，所以沒有邀請，上海市作東的人，要尊重出錢的人。游淑慧說，如果民進黨表達強烈參與態度，上海市政府人員剛才也表示，如果民進黨明年有願意參加雙城論壇，會補請一餐，台北市政府明年也會跨黨派組團參加。