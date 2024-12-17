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▲炎亞綸（左）帶著李玉璽（右）一起到韓國開音樂會，2人還設計粉絲互動環節。（圖／晴空鳥提供）

藝人炎亞綸近來愛情事業兩得意，不僅和男友穩定交往，近來還帶著李玉璽一起到韓國舉辦音樂會。兩人在音樂會現場默契十足，互相幫對方當起主持人，並替粉絲謀福利，帶來許多寵粉橋段。其中一個猜MV畫面的小遊戲，炎亞綸只要猜錯就必須脫外套拍照，沒想到炎亞綸裡面只穿著一件吊嘎，好身材一覽無遺，讓粉絲直呼福利滿滿，李玉璽也在旁邊驚呼：「根本胸肌專場！」李玉璽表示，今年與「老闆」炎亞綸合作頻率變高，像是巴黎時裝週、韓國見面會，意外發現兩人都有「喜歡講諧音哏」的習慣。他笑說：「老闆的主持能力應該沒什麼好懷疑的，畢竟是金鐘得主！而且他總是能保持最佳狀態，讓我佩服不已。我這種出門永遠穿著拖鞋的人，真的要向他學習！」李玉璽也讚賞炎亞綸與粉絲之間「很有愛，沒有距離感」，從中學到不少。李玉璽還特別設計「名台詞場面」互動，邀請粉絲上台重現他主演的經典角色，無論是《惡作劇之吻》裡的湘琴場面，還是《我的少女時代》中「狗狗」的角色，都讓現場笑聲不斷。炎亞綸則是在「隨機舞蹈」遊戲中大秀舞技，帶著粉絲一同挑戰韓國夯曲〈APT〉、〈Flower〉等舞蹈，接著「猜MV畫面」遊戲中，炎亞綸若猜錯便需「脫外套5秒供拍照」，好身材讓粉絲和李玉璽都看到驚呆。感動的是，炎亞綸提到自己有一位剛剛戰勝癌症的粉絲來到現場，不禁感動地說：「能陪著粉絲繼續奮鬥，是件非常值得珍惜的事。」也逼出一路追隨他粉絲的淚水。李玉璽則分享，這次能見到許久不見的韓國粉絲，甚至有新加坡的粉絲特地飛來，讓他倍感安心，「這種近距離的互動相處很溫馨，也收到粉絲們努力寫的卡片，中文寫得很好，還有人說正在學中文，真的很感謝他們的用心。」