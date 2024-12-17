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▲台中市長盧秀燕表示，將針對該校6年來100多名棒球隊員進行清查。（圖／台中市政府提供，2024.12.17）

台中市發生國小棒球教練性侵小球員，市長盧秀燕今天以「非常可惡、令人髮指」痛罵色狼教練。她表示檢方雖已查出25名受害者，但市府擔心遠不只這些人，將針對他任職6年接觸過的100多名學童個別訪談，也會成立專案小組，啟動輔導機制、提供家長和學童法律協助。台中市議員江和樹今（17）日揭發教練性侵小球員事件，多位市議員在議會提出質詢，盧秀燕答詢時痛罵「這個教練非常可惡！令人髮指！」她表示教練已被羈押禁見，校方也解聘，希望法官嚴懲重判。還家屬和孩子們1個公道，盧秀燕說，學校得知後立即進行校安通報，並禁止教練到學校接觸學生，接著完成解聘程序。由於市府懷疑受害者可能不只檢方掌握的25位，將針對這6年他接觸的100多位球員擴大調查。盧秀燕說，為免孩子受二度傷害，將要求教育局調查時特別小心、有耐心。其次是後續輔導工作不只限現在的受害者，有的孩子已經畢業或轉學，通通會找出來。其三是法律問題，盧秀燕表示已經責令法制局成立小組，協助受害者和家長、教育局、校方的法律追究工作。其四是要求全市各級學校擴大追查教職員工是否有前科。