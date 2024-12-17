2024年進入尾聲，許多年度數據也紛紛開始總結，而動漫迷最期盼IGN年度最佳動漫、Google年度搜尋排行榜等兩項指標也出爐了，一個較能看出劇情以及製作程度是否最佳，另一個則能看出觀眾數量人氣高低，結果兩項榜單中，製作精良的《我推的孩子》動畫都排不上冠軍。
IGN評選「2024年最佳動漫」！《葬送的芙莉蓮》勇奪冠軍
今（17）日全球最大遊戲媒體IGN公布了「2024年最佳動漫」榜單，最終由《葬送的芙莉蓮》奪得殊榮，第二名則有《迷宮飯》、《藥師少女的獨語》以及《我推的孩子》第二季。
不過在「2024年最佳動漫」5千多位觀眾投票的部分，《我推的孩子》第二季僅獲得2.8%觀眾喜好敬陪末座，這可能也受到原作漫畫結局大爆走的影響，《藥師少女的獨語》則獲得7.8%選票，《迷宮飯》則有20.5%觀眾喜愛，《葬送的芙莉蓮》成為不動的冠軍，高達58.8%觀眾投給它，最後則是選擇其他動畫的觀眾約有10%。
日本人最愛動漫版圖大變動！肌肉魔法使第二季人氣更高
若回頭看向動畫發源地的日本，2024年度搜尋排行榜中，最夯動漫也不是《葬送的芙莉蓮》以及去年冠軍《我推的孩子》，反而是由《肌肉魔法使-MASHLE-》奪下，榜單中也有許多新面孔
2024年Google日本動漫熱搜榜單Top10
1.《肌肉魔法使-MASHLE-》
2.《膽大黨》
3.《怪獸8號》
4.《鹿乃子乃子虎視眈眈》
5.《擅長逃跑的殿下》
6.《鬼滅之刃柱訓練篇》
7.《青春之箱》
8.《龍珠DAIMA》
9.《失意投捕》
10.《迷宮飯》
這份榜單當中，除鬼滅之刃以外，其他都是2023年榜單上未見過的新面孔，而包含《葬送的芙莉蓮》、《我推的孩子》等作品，其實在2024年也都有繼續播出或推出第二季，但仍無法擠進榜單前10，也顯見今年動畫界競爭相當激烈，堪稱最強動畫年。
至於《肌肉魔法使-MASHLE-》則是第二季由Creepy Nuts演唱的 OP〈Bling Bang Bang Born〉太過洗腦強大，短短九個月就累積高達2.9億觀看次數，也順勢將動畫推上了聲量頂峰。
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今（17）日全球最大遊戲媒體IGN公布了「2024年最佳動漫」榜單，最終由《葬送的芙莉蓮》奪得殊榮，第二名則有《迷宮飯》、《藥師少女的獨語》以及《我推的孩子》第二季。
不過在「2024年最佳動漫」5千多位觀眾投票的部分，《我推的孩子》第二季僅獲得2.8%觀眾喜好敬陪末座，這可能也受到原作漫畫結局大爆走的影響，《藥師少女的獨語》則獲得7.8%選票，《迷宮飯》則有20.5%觀眾喜愛，《葬送的芙莉蓮》成為不動的冠軍，高達58.8%觀眾投給它，最後則是選擇其他動畫的觀眾約有10%。
日本人最愛動漫版圖大變動！肌肉魔法使第二季人氣更高
若回頭看向動畫發源地的日本，2024年度搜尋排行榜中，最夯動漫也不是《葬送的芙莉蓮》以及去年冠軍《我推的孩子》，反而是由《肌肉魔法使-MASHLE-》奪下，榜單中也有許多新面孔
2024年Google日本動漫熱搜榜單Top10
1.《肌肉魔法使-MASHLE-》
2.《膽大黨》
3.《怪獸8號》
4.《鹿乃子乃子虎視眈眈》
5.《擅長逃跑的殿下》
6.《鬼滅之刃柱訓練篇》
7.《青春之箱》
8.《龍珠DAIMA》
9.《失意投捕》
10.《迷宮飯》
這份榜單當中，除鬼滅之刃以外，其他都是2023年榜單上未見過的新面孔，而包含《葬送的芙莉蓮》、《我推的孩子》等作品，其實在2024年也都有繼續播出或推出第二季，但仍無法擠進榜單前10，也顯見今年動畫界競爭相當激烈，堪稱最強動畫年。
至於《肌肉魔法使-MASHLE-》則是第二季由Creepy Nuts演唱的 OP〈Bling Bang Bang Born〉太過洗腦強大，短短九個月就累積高達2.9億觀看次數，也順勢將動畫推上了聲量頂峰。
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