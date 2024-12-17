我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《葬送的芙莉蓮》獲封2024年最強動畫，日前也宣布第二期製作確定。（圖／YT@Ayase / YOASOBI）

▲《藥師少女的獨語》製作精良，劇情引人入勝，並將在2025年初開始放送第二季。（圖／翻攝X@kusuriya_PR）

▲《肌肉魔法使-MASHLE-》第二季由Creepy Nuts演唱的 OP〈Bling Bang Bang Born〉太過洗腦，也助長了動畫的聲量。（圖／翻攝X@googlejapan）

2024年進入尾聲，許多年度數據也紛紛開始總結，而動漫迷最期盼IGN年度最佳動漫、Google年度搜尋排行榜等兩項指標也出爐了，一個較能看出劇情以及製作程度是否最佳，另一個則能看出觀眾數量人氣高低，結果兩項榜單中，製作精良的《我推的孩子》動畫都排不上冠軍。今（17）日全球最大遊戲媒體IGN公布了榜單，最終由奪得殊榮，第二名則有《迷宮飯》、《藥師少女的獨語》以及《我推的孩子》第二季。不過在「2024年最佳動漫」5千多位觀眾投票的部分，《我推的孩子》第二季僅獲得2.8%觀眾喜好敬陪末座，這可能也受到原作漫畫結局大爆走的影響，《藥師少女的獨語》則獲得7.8%選票，《迷宮飯》則有20.5%觀眾喜愛，《葬送的芙莉蓮》成為不動的冠軍，高達58.8%觀眾投給它，最後則是選擇其他動畫的觀眾約有10%。若回頭看向動畫發源地的日本，2024年度搜尋排行榜中，最夯動漫也不是《葬送的芙莉蓮》以及去年冠軍《我推的孩子》，反而是由《肌肉魔法使-MASHLE-》奪下，榜單中也有許多新面孔2.《膽大黨》3.《怪獸8號》4.《鹿乃子乃子虎視眈眈》5.《擅長逃跑的殿下》6.《鬼滅之刃柱訓練篇》7.《青春之箱》8.《龍珠DAIMA》9.《失意投捕》10.《迷宮飯》這份榜單當中，除鬼滅之刃以外，其他都是2023年榜單上未見過的新面孔，而包含《葬送的芙莉蓮》、《我推的孩子》等作品，其實在2024年也都有繼續播出或推出第二季，但仍無法擠進榜單前10，也顯見今年動畫界競爭相當激烈，堪稱最強動畫年。至於《肌肉魔法使-MASHLE-》則是第二季由Creepy Nuts演唱的 OP〈Bling Bang Bang Born〉太過洗腦強大，短短九個月就累積高達2.9億觀看次數，也順勢將動畫推上了聲量頂峰。