OpenAI 宣布旗下 AI 聊天機器人 ChatGPT 的搜尋引擎功能「ChatGPT 搜尋」（ChatGPT Search）全面開放給所有用戶免費使用，這項功能原先僅限於付費訂閱者，現在所有用戶皆可享受這項升級服務，勢必將對 Google 網路搜尋地位帶來挑戰。《NOWnews》實際測試目前台灣已經可以使用，同時可以直接成為Google搜尋的擴充功能，輸入文字後，直接跳轉到ChatGPT提供生成式回答，如何設定一文看懂！
ChatGPT 搜尋功能於今年 10 月首次亮相，當時 OpenAI 將搜尋引擎整合到 ChatGPT 中，提升生成式 AI 聊天機器人的即時資訊能力。這次開放後，用戶只需在 ChatGPT 平台，包含網頁版 ChatGPT.com 及 iOS/Android 手機 App，登入後並點選「搜尋」按鍵，即可透過自然語言提出問題，並獲得詳細答案與相關網站連結，無需再依賴傳統搜尋引擎。
此外，現在已經可以立即將「ChatGPT 搜尋」擴充在Google上，設定完成之後，於Google 搜尋框中輸入查詢內容並按下 Enter，就能得到 ChatGPT 的回應，設定路徑如下：
步驟1：開啟 Chrome 瀏覽器進入ChatGPT for Google - Chrome 線上應用程式商店(連結請點)
步驟2：點擊「加到 Chrome」按鈕，然後在彈出的對話框中選擇「新增擴充功能」
步驟3：安裝完成後，點擊瀏覽器右上角的擴充功能圖示，找到「ChatGPT for Google」點擊該擴充功能，按照指示登入ChatGPT 帳號，即可開始使用。
OpenAI 展示的搜尋結果介面類似於 Google 搜尋，除了文字資訊外，還可顯示圖片、地點等內容，但最大的不同在於 ChatGPT 搜尋結果中沒有擾人的廣告。此外，ChatGPT 搜尋可自動判斷問題是否需引入網路結果，並提供即時的答案來源連結，與之前輝達執行長黃仁勳最常用的Perplexity 的服務相似。
過去ChatGPT 受限於資料庫更新時間，無法提供最新資訊，現在透過ChatGPT 搜尋就能即時查詢最新的資訊，很有可能會大幅的改變民眾對於搜尋網站的選擇，甚至威脅到Google 搜尋的龍頭地位。
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此外，現在已經可以立即將「ChatGPT 搜尋」擴充在Google上，設定完成之後，於Google 搜尋框中輸入查詢內容並按下 Enter，就能得到 ChatGPT 的回應，設定路徑如下：
步驟1：開啟 Chrome 瀏覽器進入ChatGPT for Google - Chrome 線上應用程式商店(連結請點)
步驟2：點擊「加到 Chrome」按鈕，然後在彈出的對話框中選擇「新增擴充功能」
步驟3：安裝完成後，點擊瀏覽器右上角的擴充功能圖示，找到「ChatGPT for Google」點擊該擴充功能，按照指示登入ChatGPT 帳號，即可開始使用。
OpenAI 展示的搜尋結果介面類似於 Google 搜尋，除了文字資訊外，還可顯示圖片、地點等內容，但最大的不同在於 ChatGPT 搜尋結果中沒有擾人的廣告。此外，ChatGPT 搜尋可自動判斷問題是否需引入網路結果，並提供即時的答案來源連結，與之前輝達執行長黃仁勳最常用的Perplexity 的服務相似。
過去ChatGPT 受限於資料庫更新時間，無法提供最新資訊，現在透過ChatGPT 搜尋就能即時查詢最新的資訊，很有可能會大幅的改變民眾對於搜尋網站的選擇，甚至威脅到Google 搜尋的龍頭地位。