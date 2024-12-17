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太平洋島國萬那杜，台灣時間17日上午9點多，發生芮氏規模7.3的強震，美國地質調查局稱地震深度為57公里，但夏威夷太平洋海嘯預警中心報告地震深度為10公里，一度發布海嘯警報。雖然截至發稿時間為止，尚未通報傷亡人數，但已有更多現場慘況畫面流出，有驚魂未定的紐西蘭遊客表示，一定有人員因為這場地震過世，鄰近國家如澳洲、紐西蘭、斐濟，也接連待命準備協助救災，美國大使館則因為受損嚴重，已經緊急關閉。綜合紐澳媒體報導，有紐西蘭遊客表示，她當時正在維拉港的一家商店裡採購，大地震突然來襲，她向櫥窗外望去，看到她的朋友坐在車裡，車身猛烈搖晃，「從一邊跳到另一邊」，她一度擔心會翻車，四周的一切彷彿都倒塌了，高處掉落的石塊砸在地上，她和其他人趕緊逃到店外。該名遊客並補充說，震動持續了大約20秒，許多人被困在瓦礫堆下，不少民眾已經逃往高處，她「100%」相信已經有人死亡，在她視線可及就有一棟三層樓房倒塌，只能看到被蓋住的汽車尾巴：「而且這是個繁忙的地方，到處都​​是人。」地震發生後，陸續又發生多次餘震，無人機空拍畫面顯示，港口附近大規模走山，美國駐萬那杜大使館因為遭受「相當大的破壞」，目前已暫時關閉，直到另行通知。派駐在維拉港的記者麥加里（Dan McGarry）表示，這場地震是他在當地生活21年來，遇過最大的一次，當地警方已確定有1人死亡，維拉港中央醫院急診病房外，一個大規模傷患分類中心正在建立，已經有人等在那裡要救治：「市中心有建築物倒塌，所以我很確定傷亡數字還會上升。」紐西蘭國防軍（NZDF）發言人透過聲明表示，萬那杜大地震後，國防軍已經整備待命，如果萬那杜向紐西蘭政府提出任何援助請求，隨時都能提供。鄰近的斐濟也表示，正在密切關注地震的後續，一樣已準備好協助救災工作。