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高雄新興區青年一路與仁智街口17日上午1名駕駛自小客車的林姓女子，疑似左轉時未減速及注意車前狀況，當場撞上斑馬線上一名行走的李姓婦人並輾進車底下，警消人員獲報後派立即前往搶救，所幸被撞得李姓婦人脫困後意識清楚，送往鄰近醫院治療，詳細車禍原因待釐清。新興分局五福二路派出所於17日上午10時40分獲報於新興區青年一路與仁智街口發生一起a2交通事故，巡邏警組立即趕赴現場指揮交通，避免二次事故發生。經瞭解，該事故係林姓駕駛（女，44歲）沿著仁智街北上車道行駛至青年一路時欲左轉向西，但未注意而碰撞到行人穿越道上同向的李姓婦人（68歲），造成其多處挫傷，現場救護人員協助脫困後檢傷，確認李女意識清楚後續送往鄰近醫院治療。初步研判肇事原因為汽車駕駛未禮讓行人所致，新興分局將依道路交通管理處罰條例44條，「未禮讓行人致人受傷」，處駕駛新臺幣7200至36000元以下罰鍰與吊扣駕駛執照一年。