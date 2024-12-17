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輝達（NVIDIA）新品GB300/B300雖然離量產還有一段時間，但天風國際知名分析師郭明錤昨（16）日指出，在為了下一代AI伺服器GB300/B300開發測試DrMOS技術時，發現AOS負責的5x5 DrMOS存在嚴重過熱問題，若無法加速解決該問題，恐影響系統量產進度，改變市場對AOS訂單的預期。郭明錤指出，目前輝達GB300/B300開發所測試的DrMOS，包括AOS的5x5和MPS的5x6，根據其最新供應鏈調查顯示，AOS的DrMOS出現嚴重過熱問題，可能與DrMOS以外的設計不足，如系統散熱管理存在缺陷。同時，郭明錤表示，輝達優先測試AOS 5x5 DrMOS，主要是要增強MPS的議價力以降低成本，其次是AOS擁有5x5 DrMOS更豐富的設計與生產經驗。儘管過熱事件不代表AOS最終無法受益於GB300/B300，但為了避免重蹈GB200/B200延期覆轍，應會有對應作法。但不管採取哪種作法，可能都會在短期內影響市場共識對AOS未來訂單的高度樂觀預期。郭明錤強調，若過熱問題未能解決，為了避免GB300/B300系統量產延期，輝達可能會積極引進新的5x5 DrMOS供應商，像是要求MPS提供測試用的樣品，或是更積極測試MPS的5x6 DrMOS。