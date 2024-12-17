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▲M1A2T戰車實施下板作業。（圖／軍聞社提供）

為了縮短與共軍主力戰車之間的性能差距，國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，15日深夜運抵台北港，並在昨日凌晨2時至5時間，透過民間大型拖板車全數轉運至位於新竹湖口的裝訓部。這是國軍自1990年代引進美軍除役的M60A3戰車之後，睽違30年再度引進新戰車。不過，M1A2T戰車使用的燃氣渦輪引擎與國軍現役戰車的引擎不同，遭質疑吃油怪獸、保養不易，軍事粉專分析指出，燃氣渦輪引擎美軍使用了45年，已經建立口碑。國軍現役戰車包括450輛CM11戰車、460輛M60A3 TTS戰車、100輛CM12戰車與輛M41D輕型戰車，其中以CM11與M60A3為本島防衛主力，車齡超過60年的M41D鎮守外島。4款戰車都是使用柴油引擎，而M1A2T則是使用漢威聯合國際（Honeywell Internationa）生產的AGT1500燃氣渦輪，能使用柴油、航空燃油作為動力來源。「尖端科技軍事雜誌」臉書粉絲團指出，AGT1500燃氣渦輪引擎已經是美軍使用了45年的裝備，從最早的M1到最新的M1A2 SEPv3，乃至國軍的M1A2T，全部都是由這具引擎提供動力，雖然它的血統上與直升機的燃氣渦輪引擎相近，但依據準則，AGT1500建議使用柴油或JP8航空燃料作為燃料，緊急狀況下則可使用JP4或汽油，相較於只能加柴油的AVDS-1790來說，燃料適應性要好得多，且要特別注意，準則明確提到，它「建議吃柴油」。「你就不用擔心它整天挑食了，M60和悍馬車吃的飯，它也能吃。」軍事粉絲團指出，美軍的M1A2 SEP戰車總油料1681公升，國軍的M1A2T則達1909公升。假如持續在越野，以每小時消耗227.1公升計算，M1A2T可以持續狂飆8.4小時。「8.4小時是什麼概念，從台北開車到高雄都沒這麼久。」「尖端科技軍事雜誌」也指出，對於修護問題，就跟所有的裝備一樣，舊裝備總是感覺最順手，但就要問問陸航的弟兄怎麼保養直升機的？「陸航不也適應了AH-1W攻擊直升機，乃至被稱為極為嬌貴的AH-64E？且至今妥善率良好。對於M1A2T，我想也是一樣的狀況。」