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▲今天「長髮哥」許瑞顯親自出庭作證，表示左顴骨的大面積刀傷，是雙方尚未發生肢體接觸前，就已遭洪嫌持菜刀砍傷。（圖／翻攝畫面）

今年5月21日台中發生捷運砍人案，事件造成「長髮哥」許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，19歲的洪姓兇嫌被檢方依依涉嫌殺人未遂等罪起訴，今（17）日台中地院召開辯論庭，洪嫌在法庭上，透露自己12日在看守所「吞16顆電池」企圖輕生，強調自己沒有想傷害任何人。中捷案召開言詞辯論庭，今天「長髮哥」許瑞顯親自出庭作證，表示左顴骨的大面積刀傷，是雙方尚未發生肢體接觸前，就已遭洪嫌持菜刀砍傷，並非洪嫌所稱是雙方搶奪刀過程不慎劃傷；洪嫌今天出庭說明，事發前，在廁所內吞了84顆藥，代表沒有辦法控制自己，沒有真正要殺害或是傷害任何人的意思，不是要他們的命，或是要他們付出什麼代價。洪嫌也強調，自己是因為在學校被霸凌，卻沒人願意伸出援手，連班導也視而不見，才決定幹大事，讓大家注意到他，期待有人能發現他經歷的不公平，更透露，自己在看守所內吞了16顆電池，這幾天剛出院，媒體把自己說得像壞蛋，但真正的壞人都沒被抓進來，都還在外面，讓自己很生氣。洪嫌也說，在摩鐵內拿衛生紙包麥脆雞，不是為了模擬殺人，而是吃不完拿衛生紙包起來，且拿刀戳雞肉也是為了確認刀具威力，不是真的要殺人，在警詢時說拿麥脆雞練刀，只是希望能被判死刑，讓自己被消滅。洪嫌強調，自己生在很好的家庭，不希望媒體及被害人指責家人，說家人教育非常好，他生做過最大的錯事就是這件，他有錯他承擔，當庭向許瑞顯、許小弟及父母道歉，說自己都認罪，願意受懲罰。對此，洪嫌辯護律師堅持洪嫌沒有殺人之故意；檢察官則認為，洪嫌有預謀犯案，且對被害人頭部、胸部等致命部位攻擊，明顯有殺人故意，請求法官從重量刑；全案一審結果將於於26日上午於台中地院宣判。