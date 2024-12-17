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籃網剛將主控「德國軟豆」Dennis Schroder交易到勇士，今天在主場迎戰聯盟龍頭騎士，慘遭痛宰，上半場打完落後32分寫下進駐巴克萊中心以來最慘紀錄，還有半場只拿40分也是新低，終場以101：130吞下3連敗，更成為騎士紀錄夜的背景。進入重建期的籃網昨天正式送走Schroder和1個次輪選秀權，從勇士換來本季已經報銷的De'Anthony Melton加上3個次輪選秀權。而籃網少了本季場均18.4分、6.6助攻的Schroder，今天面對本季表現非常火燙的騎士，幾乎毫無招架之力，開局連拿7分後，就被騎士回敬5：32，最多落後達36分，上半場打完以40：72落後。美國媒體指出，上半場結束落後32分，是籃網自2012年入駐巴克萊中心球場後，半場落後最多的一次，此外，半場只拿40分也是籃網本季新低。終場籃網以101：130吞下3連敗，近7場苦吞6敗，而騎士則是近7場拿下6勝，以23勝4負穩居聯盟榜首，且加上今天，本季共累積7場單場得分至少130分的比賽，打破隊史單季紀錄。