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▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副祕書長許甫等人，前往北檢複訊。（圖／記者朱永強攝）





▲台北市議員「學姊」黃瀞瑩，今（17）日下午以證人身分抵達北檢複訊。（圖／記者朱永強攝）

▲民眾黨發言人吳怡萱，今日被檢察官以證人身分傳喚，赴台北地檢署複訊。（圖／記者朱永強攝）

▲民眾黨黨工李婉萱，今日也被檢察官以證人身分傳喚至台北地檢署複訊。（圖／記者朱永強攝）

▲木可公關公司員工何璦廷，今日也被檢察官以證人身分傳喚，至台北地檢署複訊。（圖／記者朱永強攝）

台北地檢署檢察官偵辦柯文哲政治獻金假帳案，今（17）日上午，北檢指揮調查局北機站，傳喚6人作證，分別為民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、民眾黨台北市議員黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱、黨工李婉萱、木可公司助理何璦廷作證，預計下午2時許召開偵查庭。下午1時54分許，民眾黨工李婉萱率先抵達台北地檢署，她戴著黑色口罩，面對媒體追問，沒有任何回應，快步走上二樓複訊，緊接著抵達的是木可公司助理何璦廷，她也是隻身一人抵達台北地檢署，看到大批媒體，一度不知道要走哪邊。經過2分鐘左右，陳智菡、許甫、黃瀞瑩以及吳怡萱4人，同時抵達北檢，不過4人臉上都掛著笑容，看起來神情輕鬆。就在進入北檢大門前，媒體提問「今天是否要來釐清什麼？是否有準備相關文件？」等問題時，陳智菡回應「釐清政治獻金跟競選小物是不一樣的東西，所以來幫他們釐清一下」，儘管面對大波媒體包圍，４人臉上從頭到尾都掛著微笑，過程中媒體也不斷追問「今天來釐清何事？」吳怡萱則回應，「根本搞不清楚政治獻金跟競選小物是什麼」，４人便一起走上二樓，接受檢察官複訊。這6人今日被檢察官傳喚作證，他們上午先到台北市調處北機站後，大約中午12時左右，再自行前往台北地檢署。有「戰狼小姐姐」之稱的陳智菡與丈夫許甫都是媒體記者出身，陳之前是台北市政府發言人，柯文哲總統大選失利後，轉戰立院黨團主任，許甫於2022年起擔任黨職，現在是民眾黨副祕書長。今年8月，民眾黨爆發政治獻金風暴，陳、許這對夫妻皆參與內部查帳，也對外說明解釋單據與金流問題。另李婉萱、何璦廷均被爆出是木可公司員工，卻領柯文哲競總薪水，台北市議員簡舒培先前曾指出，柯文哲競選總部和木可公司用同一名員工「李婉萱」，代表木可跟廠商接洽，質疑到底是木可寄生柯文哲競總？還是木可根本等於柯文哲競總？至於何璦廷則為木可公司會計人員，先前檢調調查政治獻金申報不實部分時，已將她列為被告、50萬元交保，今天她則是以證人身分被傳喚。當時民眾黨發言人吳怡萱回應說，該員工在競選期間的確是競總員工，領競總薪水天經地義，員工離職後到木可，時間沒有重疊。據了解，檢廉偵辦京華城弊案時，發現柯文哲競選總統的政治獻金，有多筆未如實申報，且流入木可公關公司等民眾黨相關組織；此外，有多名柯文哲競選總部員工和木可公司員工重疊，且金流交錯複雜，為釐清民眾黨運作流程，以及政治獻金動支情形，今傳喚陳智菡、許甫、黃瀞瑩以及吳怡萱等6人作證。