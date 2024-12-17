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美股四大指數昨（16）日多數走高，在科技龍頭股接連創高的激勵下，那斯達克指數再創歷史新高，也推動台北股市今（17）日開盤上漲91.67點、來到23131.57點，盤中最高一度來到23223.51點，不過隨後遇到亂流台積電翻黑，導致指數尾盤翻黑，終場收在今日最低點23018.01點，下跌21.89點或0.1%，日K連2黑，成交量為3991.44億元。不同於大盤的開高走低，中小型股表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到250.3點，隨後在買盤挹注下，呈現開高走高，最高一度來到254.16點，終場上漲3.73點或1.49%，收在253.83點，日K結束連7黑，成交量為933.02億元。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、世芯-KY、聯發科、創意、鴻海。大盤開高走低，最主要就是因為台積電。權王台積電昨日逆勢走高，今日就熄火表態，以1090元開出、上漲5元，最高來到1095元，離歷史高點1100元只差一步，不過隨後遇到獲利了結賣壓，最後一盤更是爆出6753張賣單，終場收在最低價1075元，下跌10元或0.92%，日K連2黑，拖累大盤指數就有78點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現走高的。其他權值股則是表現強勁，鴻海今日盤下181元開出、下跌1元，不過隨後在買單挹注下成功翻紅，最高一度來到186元，站回5日線，終場則是上漲1元或0.55%，收在183元，日K終結連8黑，5日線得而復失，挹注大盤指數就有4點；聯發科表現就更加強勁了，呈現開高走高，今日以1390元開出、上漲5元，隨後一路走高，最高來到1445元，終場則是上漲40元或2.89%，收在1425元，挹注大盤指數就有18點。聯發科的走高，也帶動IC設計族群的表現，再加上美國IC設計大廠博通因為對產業前景的樂觀言論，激勵股價連兩日走高，再加上美系外資也看好看好AIASIC2.0時代來臨，按讚台積電、聯發科及世芯-KY，維持「優於大盤」評等，並且調高目標價，其中他們認為世芯-KY為在大中華半導體族群的首選個股，目標價從3800元上調到3988元，激勵世芯-KY股價攻上漲停價3320元，同族群個股也掀起漲停潮，包括揚智、世紀、愛普*、ITH-KY、祥碩，其他個股也有好表現，創意上漲逾8%，紘康上漲逾6%，鈺創、芯鼎、巨有科技、盛群、原相、鈺太、譜瑞-KY、智原上漲逾5%。電子股裡機器人概念股也受到資金追捧，台積電董事長魏哲家昨日指出AI是未來發展的核心，並看好「多功能機器人」與「無人機」成最具潛力產業，這些言論激勵相關概念股走高，多檔亮燈漲停，慧友、彬台、台灣精銳、上銀、直得、全球傳動、大銀微系統、所羅門，其他個股也同步走高，新漢、昆盈、羅昇、正崴、聯策上漲逾7%，迅得上漲逾6%，穎漢、高僑、原相、均豪、雷虎上漲逾5%。熱度也擴散到工具機概念股，百德、上銀、直得、全球傳動、大銀微系統亮燈漲停，高鋒上漲逾7%，喬福、協易機上漲逾6%，東台上漲逾5%。此外，光學鏡頭族群也有表現，以亞光表現最為強勁。由於亞光在光學鏡頭領域的優勢，使其成為特斯拉的重要供應商之一。近期，市場傳出美國總統川普將釋放電動車相關政策利多的消息，使得特斯拉股價大幅上漲。隨著特斯拉股價飆升，亞光等供應鏈公司也跟著受惠，因此今日亮燈漲停來到144.5元，同步攻上漲停的還有華晶科，其他個股也有表現，伯特光上漲逾7%，今國光、新鉅科上漲逾5%，佳凌上漲逾4%，聯一光、先進光上漲逾3%。此外，非電族群今日也有表現，其中以航運股表現最強勁，類股指數上漲1.41%位居漲幅排行第二名。萬海上漲逾3%，亞航、新興、榮運、長榮、漢翔上漲逾2%，長榮航、華航、陸海上長逾1%。觀光股也樂擁利多，2024台北上海雙城論壇今日在台北晶華酒店舉行，上海副市長華源表示，將恢復上海中國旅行團赴台旅遊，激勵觀光業股價表現，類股指數上漲逾1%，位居漲幅排行第三名，其中燦星旅亮燈漲停來到41.8元，山富、五幅上漲逾6%，富野上漲逾5%，易飛網、雲品、鳳凰上漲逾4%，三商餐旅、寒舍上漲逾3%。