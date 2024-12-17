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國民黨立院黨團昨日以極端方式阻饒綠委進入內政委員會，用3分鐘就將《選罷法》調高罷免門檻一案送出委員會，國會亂象頻傳，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，台灣的民主倒退不是概念，而是正在發生的事實，藍委試圖癱瘓大法官會議，讓無人可以宣告國民黨違憲，到乾脆封閉會議室大門，禁止其他黨派立委實行《憲法》所賦予的立委權限，而民眾黨團總召黃國昌卻痛批是民進黨的錯，點名傅崐萁、翁曉玲和黃國昌，已經完全成為台灣的民主罪人，是真真實實的民主之敵。沈榮欽指出，從印度到孟加拉、從南韓到印尼，亞洲的民主頻頻發問問題，國際媒體對於亞洲民主的未來投以懷疑的眼光，最新一期《經濟學人》以「2025年的亞洲民主還會佔上風嗎？」專題探討亞洲民主是否能夠持續。沈榮欽表示，鑑於最近立院的發展，必須說，台灣的民主倒退不是概念，而是正在發生的事實。而這一切從立院開議時，傅崐萁和黃國昌兩位黨鞭率領立委胡搞開始，就已經註定了。台灣的民主經過多年前進之後，現在正在倒退。沈榮欽解釋，對《經濟學人》來說，台灣的民主一直在世界上具有獨特且不可取代的地位。《經濟學人》的智庫 EIU 每年編纂「民主指數」，這是根據選舉過程與多元性、政府運作、政治參與、政治文化與公民自由五項指標制訂，對全球各國民主的評比。沈榮欽提及，台灣在民主指數排名中，一直有著極為特殊的地位。自2021年起，台灣以第8名進入民主指數前十名的國家起，就成為民主指數排名以來，全球唯一非白人為主的國家進入前十名，成為史上最民主的非白人國家，只有歐洲與澳洲能夠有超越台灣民主指數的國家，其餘包括北美在內的各洲，都不如台灣。台灣也是全球2000萬人以上第二民主的國家，除了澳洲，沒有其他大國在「民主指數」上能夠超過台灣，但這樣的榮光正在消逝中。沈榮欽說，在早先國民黨翁曉玲與民眾黨黃國昌主導的違憲立法後，《經濟學人》便報導，台灣國會改革法案雖已通過，但接下來，憲法法庭很有可能推翻這次修法，力推修法的國民黨和民眾黨，以及民進黨之間的敵意將持續加深，立法院將出現僵局。國民黨和民眾黨的強硬修法，也引發強烈的民眾反彈，會出現大規模的街頭抗議，這些都會影響台灣的民主指數。《經濟學人》警告，台灣多年努力的民主指數可能因國會亂象而下降。沈榮欽表示，始作俑者之一的黃國昌對《經濟學人》的報導憤怒不已，要求他的支持者拒看《經濟學人》，轉而看農場的《卡提諾新聞》對他的讚美。台灣不僅民主倒退，而且整體素質都遭到反民主人士的拖累，這些選民決定了台灣民主的上限，已經超過其所能容忍的最佳程度，正由他們選出的政客全力拉下台灣在全球民主的地位。台灣不是所有人都對《經濟學人》的憂心無動於衷，支持民主的人士發動了青鳥運動，但是隨即成為反民主人士抹黑的頭號目標。沈榮欽也提到，台灣的國會已經糟糕到什麼程度？當南韓總統尹錫悅引發的戒嚴風暴，彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）將其與國民黨把持台灣國會、蘇哈托幽靈重回印尼並列，說明亞洲乃至世界的民主從來就不是牢不可破的，甚至是脆弱的，只有強大的公民社會能夠延續亞洲的民主。如今國民黨乾脆封閉會議室大門，禁止其他黨派立委實行憲法所賦予的立委權限，一黨決定國家法律；為了避免大法官宣告國民黨違憲，該黨立委翁曉玲正試圖立法癱瘓大法官會議，讓無人可以宣告國民黨違憲。如果成真，台灣民主恐將就此淪陷，成為三流民主國家。而民眾黨雖然也被國民黨拒絕行使立委職權，黃國昌受訪時，甚至不敢提及「國民黨」三字，反而痛批國會違憲的作為都是同樣被堵在門外的民進黨錯誤。最後沈榮欽點名傅崐萁、翁曉玲與黃國昌，已經完全成為台灣的民主罪人，是真真實實的民主之敵，是否該相信瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）所說，台灣強大的公民社會能夠拯救台灣的民主？