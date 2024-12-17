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韓國國會表決通過總統尹錫悅下台決議，對此，財信傳媒董事長謝金河認為，若大法官會議通過，韓國60日內舉行大選，未來韓國政局動盪可能會持續一段時間，過去韓國樣樣領先台灣的局面也將開始改變。謝金河以「台股領先韓股史上最大」為題撰文，並點出台灣與韓國拉大差距的4個關鍵表示，台股今（2024）年上漲28.39%，韓國KOSPi下跌5.98%，台積電今年也從589元漲到1085元、漲幅84.81%，但三星電子今年從78500韓元跌到56100韓元，跌幅達到28.54%，若以股價最高8.88萬韓元來看，現在跌到4.99%，最大跌幅達到43.81％。謝金河認為，台積電大漲、三星大跌，也讓台股與韓股的市價差距拉大到近1兆美元。根據外電報導，台股與AI相關的公司有40家，但南韓只有三星及海力士，其中，海力士的HBM還有台積電助力，顯示這波AI競賽，台灣也是顯著領先。不僅如此，謝金河指出，中國在8大產業競賽已經有7項打敗韓國，台灣的台塑集團股價一直破底，韓國4大石化集團只有一家賺錢，樂天集團傳出財務危機。看起來韓國的石化、鋼鐵、水泥、造船、汽車、電池產業都是中國過剩產能的殺戮者。不過，謝金河表示，韓國未來政局到底選擇親中還是親美，這得看民眾的抉擇。到目前為止，川普還沒有對韓國政局發表意見，美國對韓國未來的政局發展不會沒有意見，若韓國選擇中國，未來駐軍、薩德的問題都會浮上檯面。