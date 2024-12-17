三軍總醫院運動醫學中心於今(17)日正式揭幕，標誌著我國在智慧醫療與運動醫學領域邁向新時代，致力於提供運動員、國軍弟兄與廣大民眾更精準且高效的醫療服務。國內知名棒球好手、!2強冠軍中華隊成員潘傑楷受邀出席，並親身體驗中心的AI智能復健系統，分享復健進度及心得。
三軍總醫院運動醫學中心結合AI輔助復健技術、高精度運動分析系統與個性化復健方案，透過精準數據分析，為運動員量身打造治療計畫，提升復健效率。院方表示，該中心的成立不僅協助運動員恢復健康，更提供術後復健、術前評估等完整服務，為國家精英運動員及國軍弟兄保持戰力貢獻心力。
潘傑楷體驗智能復健 傷勢恢復樂觀
潘傑楷目前正因手部傷勢進行復健，原本醫生預估2個星期可以復原，但進度略有延後。他表示：「雖然有點落後，但應該能趕得上春訓。我是想要去打球，但也怕造成球隊負擔。」不過，體驗過三軍總醫院的AI智能復健系統後，他對復原進度更加樂觀，並表示該系統有助於選手更快速、有效地重返球場。
潘傑楷進一步分享體驗感受，表示：「這裡的智能環境能讓我們更精準地知道應該怎麼訓練與復健，縮短恢復時間。就算回到球場上，也能透過監測數據調整動作，避免再次受傷，對我們選手來說非常有幫助。」他也感嘆，運動醫學的進步讓現今選手變得更加幸福，職業生涯能有更好的發展。
打造國家運動醫學堡壘 提供多方支援
三軍總醫院表示，運動醫學中心將配合國家政策，投入更多資源支援國家運動員及國軍弟兄，透過尖端科技及專業醫療團隊，提供高品質的醫療服務。此外，中心也開放給廣大民眾，協助更多人透過AI精準化復健系統恢復健康，達到生活品質提升的目標。
針對潘傑楷的復健進度，三軍總醫院醫療團隊強調，透過中心的專業診療及AI技術支援，潘傑楷的復原情況樂觀可期。院方也呼籲，選手們除了自身努力外，球團與各界的支持同樣重要，讓選手無後顧之憂，為國家及球隊帶來更好的表現。
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潘傑楷體驗智能復健 傷勢恢復樂觀
潘傑楷目前正因手部傷勢進行復健，原本醫生預估2個星期可以復原，但進度略有延後。他表示：「雖然有點落後，但應該能趕得上春訓。我是想要去打球，但也怕造成球隊負擔。」不過，體驗過三軍總醫院的AI智能復健系統後，他對復原進度更加樂觀，並表示該系統有助於選手更快速、有效地重返球場。
潘傑楷進一步分享體驗感受，表示：「這裡的智能環境能讓我們更精準地知道應該怎麼訓練與復健，縮短恢復時間。就算回到球場上，也能透過監測數據調整動作，避免再次受傷，對我們選手來說非常有幫助。」他也感嘆，運動醫學的進步讓現今選手變得更加幸福，職業生涯能有更好的發展。
打造國家運動醫學堡壘 提供多方支援
三軍總醫院表示，運動醫學中心將配合國家政策，投入更多資源支援國家運動員及國軍弟兄，透過尖端科技及專業醫療團隊，提供高品質的醫療服務。此外，中心也開放給廣大民眾，協助更多人透過AI精準化復健系統恢復健康，達到生活品質提升的目標。
針對潘傑楷的復健進度，三軍總醫院醫療團隊強調，透過中心的專業診療及AI技術支援，潘傑楷的復原情況樂觀可期。院方也呼籲，選手們除了自身努力外，球團與各界的支持同樣重要，讓選手無後顧之憂，為國家及球隊帶來更好的表現。