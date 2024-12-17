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▲中華隊內野手潘傑楷奮力撲向一壘造成手指關節挫傷。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊內野手潘傑楷(中)出席活動。（圖／記者廖聿偉攝 ）

三軍總醫院運動醫學中心於今(17)日正式揭幕，三軍總醫院運動醫學中心結合AI輔助復健技術、高精度運動分析系統與個性化復健方案，透過精準數據分析，為運動員量身打造治療計畫，提升復健效率。院方表示，該中心的成立不僅協助運動員恢復健康，更提供術後復健、術前評估等完整服務，為國家精英運動員及國軍弟兄保持戰力貢獻心力。潘傑楷目前正因手部傷勢進行復健，原本醫生預估2個星期可以復原，但進度略有延後。不過，體驗過三軍總醫院的AI智能復健系統後，他對復原進度更加樂觀，並表示該系統有助於選手更快速、有效地重返球場。他也感嘆，運動醫學的進步讓現今選手變得更加幸福，職業生涯能有更好的發展。三軍總醫院表示，運動醫學中心將配合國家政策，投入更多資源支援國家運動員及國軍弟兄，透過尖端科技及專業醫療團隊，提供高品質的醫療服務。此外，中心也開放給廣大民眾，協助更多人透過AI精準化復健系統恢復健康，達到生活品質提升的目標。針對潘傑楷的復健進度，