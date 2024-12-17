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韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴引發國內政治風暴，除面臨彈劾案外，他也被控涉嫌內亂罪，此前檢方以傳喚其出席，但他以「尚未聘請律師」為由拒絕到案，如今尹錫悅的辯護律師團隊17日出面表示，否認相關指控，並強調尹錫悅將配合調查，在公開的彈劾聽證會上陳述自身立場。韓國檢方11日首次傳喚尹錫悅，指控他涉嫌主導內亂及濫用職權等罪名。然而，尹錫悅當時以尚未任命律師為由拒絕到案。檢方16日再度提出傳喚要求，並於17日上午強硬表示，要求尹錫悅在21日前到案接受調查，否則將不排除申請逮捕令進行強制拘捕。正在積極想辦法拖到憲法法庭判決上限的尹錫悅，日前完成委任律師團隊，其中一名辯護律師石東賢（Seok Dong-hyeon）週二向媒體表示，尹錫悅否認宣布戒嚴是內亂罪的指控，他表示尹錫悅有信心在法庭上陳述自己的立場，並將依據自身信念行事，他也強調尹錫悅並不認為內亂罪的指控具備法律依據。韓國憲法法院已宣布，將於27日針對尹錫悅的彈劾案舉行審前聽證會。此前，國會已經通過彈劾尹錫悅的議案，尹錫悅目前被停職，由國務總理韓悳洙代理總統職務。此前韓國檢察廳及警方、國防部、反貪腐機構所組成的聯合調查小組，針對尹錫悅發布戒嚴令的行為，展開調查，並以叛亂罪和濫用職權等罪名要求其到案說明。檢方在11日首次傳喚尹錫悅，他以「尚未聘請律師」為由拒絕到案；16、17日連續兩次再度傳喚，總統辦公室和官邸均拒收傳票，調查小組改以掛號郵件送達，仍未確定尹錫悅是否接收，最後檢方設定最後期限，要求尹錫悅接受訊問，否則將申請逮捕令。檢方強調，若尹錫悅配合調查，這將是韓國史上首位以「嫌疑人」身分接受檢察官問訊的現任總統。至於針對尹錫悅是否會配合檢方的要求，委任律師表示「難以對外說明」，並透露將在未來幾天內發表正式聲明。