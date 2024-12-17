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美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月即將上任，川普先前已透露邀請中國國家主席習近平出席，而習近平迄今尚未回覆。專家認為基於外交慣例及美中緊張局勢，北京當局擔憂習近平出席可能「被川普耍」，因此並不願冒這個讓中國領導人顏面盡失的政治風險。根據《Politico》報導，川普週一表示自己尚未與習近平直接討論出席就職典禮的事宜，但若習近平願意前來，他將「非常高興地接待他」，還強調過去自己和習近平有良好的溝通、曾經是朋友，川普過渡團隊也證實已經向習近平發出正式邀請了。不過《CNN》、《CBS》等美媒引述消息人士指出，按照外交慣例，習近平本人並不會到場，川普的就職大典預計將由中國駐美大使謝鋒伉儷出席，並可能率領高級代表團前往華盛頓觀禮。專家指出，習近平出席的可能性極低，主要有三大考量。首先，自1874年以來，從未有外國元首或政府首長出席美國總統就職典禮。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻表示，北京在此事上不會冒險，「沒有先例可循，出席的風險遠大於收益」。其次，政治環境也讓此行充滿尷尬，前美國國務院亞太事務助理國務卿羅素就稱，「你能想像習近平坐在華盛頓的露天講台下，周圍是美國國會的鷹派議員，聆聽川普發表演說嗎？這絕對不會發生。」不僅如此，每次台灣駐美代表都會出席美國總統就職典禮，且中國對此一直保持高度敏感，將此視為挑戰其「一個中國」的立場。最後，川普政策與態度的變化多端也加劇了北京的顧慮。孫韻指出，若習近平出席就職典禮後，川普反而立刻推動對中國商品加徵60%關稅的承諾，這等於是讓習近平丟光面子，恐成為中國內部批評的焦點，「這樣的風險，北京絕不會去冒。」《美聯社》指出，北京目前對川普採取「靜觀其變」的態度，但已表明若美方採取敵對行動，中方將做出相應反擊。專家普遍認為，習近平不會冒險出席川普的就職典禮，而中國高級官員代表團的觀禮才是最符合外交慣例且風險最小的選擇。